Oroscopo Branko mercoledì 9 agosto 2023: Ariete fiducioso

Ariete Giornata positiva, dovete avere maggiore fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità. Se non ci credete voi, d’altronde, come possono farlo gli altri? Favoriti gli affari e le compravendite. Buttatevi a capofitto, senza timori. Ottime possibilità di successo in tutti i campi.

Toro Negli ultimi tempi siete stanchi e nervosi come non vi capitava da parecchio. Emozioni negative che andranno ad abbattersi soprattutto su chi vi vuole bene, perché sembra che non riesca più a entrare in sintonia con voi. La luce in fondo al tunnel è vicina e le cose miglioreranno da settembre.

Gemelli State tranquilli, anche se potrebbero esserci litigi e discussioni, le cose procedono per il meglio e ci saranno ottime opportunità di successo. Potete ottenere il massimo con il minimo sforzo, mica male.

Cancro Vi aspettano giornate negative, nelle quali sarete stanchi e nervosi. C’è tanta rabbia, forse perché dovete prendere delle decisioni importanti e l’ansia vi toglie il sonno. Preparatevi ad affrontare importanti discussioni con chi vi circonda o sul lavoro.

Leone Giornata ottima per ciò che concerne l’amore. Da qui a settembre potrà nascere qualcosa di molto bello e prezioso. Potreste infatti conoscere una persona che vi farà battere il cuore.

Vergine Dovete affidarvi maggiormente al vostro intuito, che raramente vi ha tradito. Dovete prendere decisioni delicate e siete indecisi. Per questo è bene affidarsi al cuore e all’intuito in questi casi.

Bilancia Un ottimo quadro astrale vi sosterrà soprattutto se dovete prendere decisioni importanti e delicate. Le coppie solide possono iniziare a progettare qualcosa di importante, come un matrimonio o una convivenza.

Scorpione Una giornata particolarmente positiva per il vostro segno dal punto di vista lavorativo. Potete dimostrare a tutti quanto valete e togliervi belle soddisfazioni. Tanti progetti che si realizzeranno anche grazie a collaborazioni vincenti.

Sagittario Nel weekend scorso non vi siete potuti rilassare e riposare come avreste voluto, anzi lo stress è stato all’ordine del giorno. Cercate allora di staccare la spina e rifiatare, anche se non siete in ferie.

Capricorno Qualche collega farà di tutto per mettervi in cattiva luce, perché invidioso del vostro grande successo. Voi andate dritti per la vostra strada e non dategli adito a trovare punti deboli.

Acquario Forse è il caso di fermarsi un po’ a riflettere e capire da che parte state andando. Chiaritevi le idee in vista del futuro. A livello professionale ci sono tanti importanti traguardi da raggiungere, rimboccatevi le maniche.