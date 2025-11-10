10 Novembre 2025 - 09:30

Oroscopo Branko oggi, 10 novembre 2025: Capricorno, rigore e determinazione

Ariete, Leone, Scorpione e Capricorno oggi risultano più incisivi e determinati

L’oroscopo di Branko per oggi, Novembre 10 2025

Ariete

Grande carica energetica oggi: Marte vi sostiene e vi rende avventurosi e dinamici. Però occhio a non esagerare con le richieste o gli impegni.

Toro

Inizio settimana più lento: la mattina serve calma, poi il cielo vi richiama all’azione. In amore servono gesti concreti, sul lavoro attenzione alle scadenze.

Gemelli

Comunicazione in primo piano: oggi puoi avviare colloqui o chiarire questioni. Attenzione però a non far degenerare in discussioni inutili.

Cancro

Intuito e sentimenti sono accentuati: buona giornata per riflettere su ciò che vuoi davvero. In campo professionale cautela nelle collaborazioni.

Leone

Carisma e fiducia in aumento: puoi emergere, mostrare il tuo valore. In amore e nella vita sociale potresti guadagnare visibilità.

Vergine

Capacità analitica e comunicativa al top: puoi risolvere questioni da tempo aperte. Evita però perfezionismi eccessivi che ti bloccano.

Bilancia

Le relazioni sono al centro: desideri più profondità e sicurezza. Sul lavoro meglio collaborare che operare da soli.

Scorpione

Trasformazione interiore in atto: senti la spinta a cambiare qualcosa di importante. In amore, sincerità e chiarezza sono fondamentali.

Sagittario

Energia e voglia di movimento: ottimo momento per idee nuove o viaggi mentali. Parla con chiarezza per evitare fraintendimenti.

Capricorno

Concentrazione e disciplina: la costanza paga, ma servono pazienza e chiarezza nei rapporti personali.

Acquario

Settimana creativa in arrivo: idee e progetti possono decollare, anche se qualche turbolenza emotiva è possibile.

Pesci

Sensibilità al top: puoi usare l’intuizione per capire cosa vuoi davvero. Ma attenzione a distrarti o a essere troppo passivo.