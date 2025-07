Oroscopo Branko oggi, 21 luglio 2025: il mese del Cancro sta per concludersi

Ariete La Luna in Gemelli e Venere nel segno rafforzano i legami familiari e la sfera professionale. Con il Sole in Leone, siete pronti a trionfare in amore e amicizie, con buoni guadagni in vista.

Toro Il mese del Cancro sta per concludersi: il momento è ideale per pianificare. Giove favorisce finanze e affetti, mentre il Sole in Leone suggerisce una pausa per voi stessi. Ferragosto promette novità.

Gemelli Luna, Venere e Urano nel vostro segno alimentano una fase brillante. La comunicazione è al top grazie a Mercurio in Leone, ma attenzione allo stress fisico. Nuovi incontri in arrivo.

Cancro Successo in vista! Sole e Mercurio in Leone gioveranno alle vostre finanze e a eventuali investimenti. Venere vi sostiene già da ora: atmosfera romantica all’orizzonte.

Leone Oggi è un giorno speciale: la stagione del compleanno inizia ufficialmente domani. Venere e Luna in Gemelli rendono la giornata simile a Capodanno: attesa di eventi speciali e svolte personali.

Vergine Potrebbero esserci piccoli fastidi (zanzare metaforiche), ma Venere allevia le tensioni amorose. In arrivo occasioni di viaggio da fine luglio.

Bilancia L’uscita del Sole dal Cancro libera l’energia positiva, mentre Venere e Luna in Gemelli riaccendono l’amore. Attenzione però alla sincerità: occhio agli affari e ai nuovi incontri.

Scorpione Grande potenziale emotivo in vista, con Venere e Giove in arrivo. Il passaggio del Sole in Leone potrebbe portare frizioni a lavoro, ma vi aiuta a seguire la vostra via senza condizionamenti.

Sagittario Il Sole in Leone vi dona opportunità, soprattutto in amore e carriera. Attenzione però a tensioni nella coppia: i single potrebbero osare di più.

Capricorno Sole e Luna vi sostengono per nuove idee lavorative; oggi mettetene in cantiere. Eccellente supporto dalle amicizie.

Acquario Giornata di creatività: fioriscono le idee, sopratutto familiari. Mercurio in Leone favorisce accordi. In amore, fascino in agguato—attenzione però ai contrasti.