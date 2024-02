Oroscopo Branko sabato 10 Febbraio 2024: Pesci irresistibile

Ariete Arriveranno giorni particolarmente promettenti nel lavoro, soprattutto per chi lavora in squadra. Se lavorerai fianco a fianco con altre persone, e non vorrai fare tutto da solo, potrai raggiungere l’obiettivo più velocemente.

Toro Si prospetta un altro giorno in cui muoversi con molta cautela, stare lontano dai conflitti e dalle situazioni insidiose. Occhio ai piccoli momenti di distrazione, specie in cucina o se pratichi un’attività sportiva.

Gemelli Le stelle potrebbe riservarti una sorpresa particolarmente gradita, come l’opportunità di un inaspettato viaggio all’estero. Il mese di febbraio spronerà molti Gemelli a oltrepassare i confini nostrani per raggiungere mete lontane.

Cancro Se devi affrontare un confronto delicato, un chiarimento col il partner dovresti aspettare la seconda parte della giornata, quando la Luna raggiungerà il segno dei Pesci. Parlare apertamente, senza venire fraintesi, sarà più facile.

Leone Dovresti organizzare una sorpresa al partner, come una cena a lume di candela. Sarà il modo migliore e più efficace per accorciare la distanza che si è creata ultimamente nella coppia.

Vergine Dovrai munirti di estrema cautela e di un invidiabile autocontrollo, per non cadere nel tranello di una provocazione sterile. Cerca di non lasciarti coinvolgere nelle discussioni.

Bilancia Faresti bene ad approfittare di questa Luna così romantica per dedicare dei piccoli gesti d’amore, delle parole e attenzioni tenere alla tua dolce metà. Se di recente si è sentito trascurato, lo apprezzerà particolarmente.

Scorpione La tua serata sarà illuminata da una Luna incantevole. Sarà l’occasione giusta per riportare l’amore in primo piano, per riaccendere la scintilla, se negli ultimi tempi si era spenta per colpa di alcune preoccupazioni di carattere pratico.

Sagittario Le stelle agevoleranno soprattutto la vita professionale. Sarà un giorno valido per mandare avanti gli affari, gli accordi, avanzare una richiesta, chiudere una trattativa o per valutare una compravendita immobiliare.

Capricorno Sarà un altro giorno particolarmente fruttuoso per la tua professione. Gli astri ti permetteranno di portare avanti i tuoi progetti in modo efficace. Non trascurare l’amore: ricordati che Venere sarà nel tuo cielo fino al 16 febbraio.

Acquario Le stelle ti inviteranno a diventare più concreto e intraprendente, anche se le vere soddisfazioni arriveranno non prima di giugno. Nel frattempo, dovresti iniziare a muovere i primi passi, ad avviare qualche nuovo progetto a cui stai pensando da un po’.