Oroscopo Branko sabato 2 Marzo 2024: Sagittario forte

Ariete Giornata nella quale avrete una gran voglia di amare e fare bene, per raggiungere i vostri obiettivi dovrete saper mantenere la calma e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Gli imprevisti fanno parte del gioco. Rischiate altrimenti di commettere errori.

Toro Siete un po’ stanchi della solita routine e vorreste vivere una maggiore crescita intellettuale. Un buon libro, un corso o un film al cinema fanno sicuramente al caso vostro.

Gemelli Sul lavoro è un ottimo periodo per portare avanti le vostre idee e dimostrarne a chi vi circonda la loro bontà, soprattutto ai superiori. Andate avanti per la vostra strada, non prima di aver fatto chiarezza nella vostra mente.

Cancro Giornata sottotono e in generale con tanti alti e bassi. Il vostro umore sarà incostante. Non innervositevi e portate avanti le vostre idee e i progetti con calma. Rischiate altrimenti di bloccarvi e non riprendervi più.

Leone Siete stanchi della solita routine e ora volete dare una svolta alla vostra vita. Concentratevi sugli obiettivi più importanti. Siete sempre molto sinceri ma a volte questo può essere un limite, o può imbarazzare chi vi circonda. Contate fino a dieci prima di aprir bocca.

Vergine Non vi fidate di nessuno e vorreste fare tutto da soli. Così facendo però rischiate di mettere in difficoltà chi vi circonda, che non sa bene come comportarsi. Fermatevi e riflettete bene prima di agire, la fretta non è mai buona consigliera.

Bilancia Sentite la necessità di vivere il tutto con maggiore leggerezza e serenità. Eppure c’è qualche contrasto con i vostri familiari, perché non tutti la pensano come voi. Il consiglio è di andare dritti per la vostra strada. Evitate le tensioni, gestite le emozioni e seguite il vostro istinto.

Scorpione Periodo ottimo per il lavoro, approfittatene perché sono periodi che non capitano spesso. Portate avanti gli incarichi e i compiti anche più complicati. Andate avanti per la vostra strada, presto arriveranno belle soddisfazioni.

Sagittario Vi sentite davvero forti e pieni di responsabilità. Questo sarà un motivo ottimo per realizzare le cose che vi circondano. Attenzione ai rapporti con chi vi circonda. Vedrete che riuscirete a realizzare grandi cose. Evitate di trascurare chi vi è accanto.

Capricorno Siete molto concentrati sul lavoro, date dimostrazione di quanto valete e vedrete che sarete maggiormente valorizzati. In amore avrete modo di trascorrere momenti emozionanti, in particolare con le persone che amate.

Acquario Potreste perdere facilmente le staffe e litigare con le persone che vi circondano. Cercate di mantenere la calma e vedrete che le cose miglioreranno. La concentrazione è fondamentale. Date il massimo solo per chi è veramente importante.