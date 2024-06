Oroscopo Branko sabato 22 Giugno 2024: Scorpione distratto

Ariete In questa giornata dovreste ascoltare le persone che amate, accettare un consiglio da chi vi sta vicino e ci tiene a voi. É vero che abbasserete le difese ma non c’è niente di male in questo. Cercate di trovare anche del tempo per riposarvi.

Toro C’è un buon mood in questa settimana, siete in ottima sintonia con le persone che amate e che ti stanno vicino. Cercate di rilassarvi un po’ e di fare quello che più vi piace, senza pensare solo ai doveri, perché è ciò di cui avete più bisogno ora.

Gemelli Siete egocentrici e vi piace stare al centro dell’attenzione, occhio però a non esagerare cercando di essere sempre la “prima donna” o di rubare la scena agli altri per mantenere i riflettori su di voi. Rilassatevi e pensate ai problemi da risolvere.

Cancro Volete dare una svolta alla vostra vita e l’ambizione vi aiuterà molto in questo, se accoglierete a braccia aperta il cambiamento andrà tutto alla grande! Avete tante idee e altrettanti progetti, continuate a lavorare con calma ed impegno.

Leone Occhio agli eccessi e alle esagerazioni, anche nella vita di coppia… meglio evitare le discussioni e le polemiche inutili: anzi tutto deve essere costruttivo, non portate le cose al conflitto perenne altrimenti vi ritroverete nei guai!

Vergine Avete deciso di dare una svolta alla vostra vita, movimentare le giornate e staccare la spina dalla solita quotidianità! Sarebbe ora di fare qualcosa di diverso e innovativo, pensate a ciò che vi fa star bene o può promettere buoni risultati e agite!

Bilancia Avete dei chiodi fissi in testa che però dovete rimuovere, non farlo significherebbe rimanere in situazioni poco piacevoli. Usate la testa e ragionate bene prima di prendere una decisione, agire diversamente aumenta i rischi di “fallire”.

Scorpione Siete un po’ distratti, state facendo fatica a concentrarvi sul lavoro. In realtà non tutti sanno il motivo, sarebbe il caso di scoprirlo presto in modo da risolvere ogni problema e tornare in pista alla grande!

Sagittario

Capricorno Avete piena fiducia nelle altre persone e in questo periodo siete cresciuti tanto. L’autostima non vi manca, avete energia da vendere e siete in grado di prendere ogni tipo di decisione contando solo sulla vostra forza! Andate a prendere ciò che volete!

Acquario L’ottimismo non vi manca, siete in fiducia e pronti a superare ogni ostacolo. Continuate così con queste energia e positività, mettetevi alle spalle le tensioni del passato e vedrete cosa di buono ha in serbo per voi il futuro.