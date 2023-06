Oroscopo Branko sabato 3 giugno 2023: Gemelli forte

Marte congiunto a Venere, dea dell’amore, dei fiori, della gelosia, non vi lascerà fino a ottobre: completa riuscita in ogni campo. Luna piena domenica 4 in Sagittario.

Il vostro oroscopo personale evidenzia due pianeti, che vi daranno amore e forza per abbattere le barriere professionali. Dalla pericolosa Luna piena in opposizione, il 3-4, vi difende un grande Plutone.

Il mese di giugno rappresenta un momento straordinario per la vostra vita, indipendentemente dalla vostra età. Venere e Marte si trovano insieme nel campo dei soldi, Saturno costruisce fondamenta per un futuro nuovo, che inizierà con la vostra stagione estiva.

Leone

Nel corso delle prossime ore dovrete essere in forma perfetta, per non deludere la bella Venere che inizia il lungo transito in Leone, fino al 9 ottobre! Marte le sarà accanto sino al 10 luglio.