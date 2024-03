Oroscopo Branko sabato 9 Marzo 2024: Sagittario teso

Secondo l’oroscopo di Branko, è probabile che dovrete affrontare un chiarimento importante con una persona. La Luna in opposizione porterà a galla alcune difficoltà relazioni non ancora superate.

Il vostro cuore sarà nascosto da tensione, problemi e preoccupazioni. In questo momento fate davvero molta fatica ad aprirvi agli altri con leggerezza e fiducia.

Per qualcuno a cui piace avere equilibrio, può essere particolarmente snervante essere colti alla sprovvista. C’è un po’ di panico che si verifica spesso, una sensazione di urgenza e un senso di responsabilità per fare tutto.

Bilancia

Si sta verificando un meraviglioso aspetto planetario che vi aiuterà a capire come volete davvero per il vostro futuro. Se avete bisogno di migliorare il vostro regime di salute usate questo transito come punto di svolta.