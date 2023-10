Oroscopo Branko venerdì 13 ottobre 2023: Cancro frettoloso

Cari Ariete, Giove vi guiderà nella giusta direzione. Potete togliervi belle soddisfazioni e prendere le decisioni migliori. Non pensate troppo alle cose e alle conseguenze, godetevi di più il percorso. Trovate un giusto equilibrio tra dovere e potere.

Cari amici del Toro, ci sono tanti cambiamenti dietro l’angolo e finalmente la fortuna gira dalla vostra parte: prendersi qualche rischio ogni tanto fa bene. Vi darà quella scarica di adrenalina di cui avete bisogno per ritrovare entusiasmo e fiducia.

Cari Gemelli, avete chiari valori a cui giustamente non volete rinunciare. Dovete però capire e accettare il fatto che qualcuno possa pensarla diversamente. Altrimenti dovete frequentare solo persone della vostra bolla, che la pensano allo stesso modo. Occhio alla forma fisica, non trascurate la dieta.

Cari Cancro, solo la calma vi permetterà di prendere le giuste decisioni. Non siate frettolosi. Riuscirete a superare tutti gli ostacoli e tutto andrà bene. Occhio ai dubbi: bisogna andare a fondo delle cose, solo così capirete che strada intraprendere.

Cari amici del Leone, forse è arrivato il momento di prenotare una vacanza. Siete stanchi della solita routine e avete bisogno di qualche novità in più. Trovate una meta chiara e non lasciate nulla di intentato.

Vergine

Cari Vergine, tutto scorre troppo velocemente e non sapete da che parte andare. Cercate di mantenere la calma e capire quali sono le strade giuste per voi. Ascoltate di più chi vi sta attorno, a volte pensate solo a voi stessi! L’egoismo non è mai una bella cosa.