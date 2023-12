Oroscopo Branko venerdì 15 Dicembre 2023: Vergine vulcanica

Cari Ariete, dovete stare attenti perché chi vi sta vicino a volte prova invidia nei vostri confronti. Basta con le cattive abitudini: dovete capire quello che è davvero importante per voi.

Cari amici del Toro, durante la giornata di oggi dovete cercare di restare onesti, calmi, determinati: solo così riuscirete a distaccarvi dalle polemiche inutili in cui siete incappati. La stanchezza, però, si farà sentire: che ne dite di prendervi una pausa?

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi state tranquilli, ispirate fiducia alle persone che vi sono vicine. E l’energia non vi manca: dovete continuare così perché la strada è quella giusta!

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore dovrete fare una scelta importante: avete bisogno di fare chiarezza nella vostra vita. Dovete mantenere la calma perché la fretta non è mai la giusta alleata!

Leone

Cari amici del Leone, in molti vi amano, ma dovete capire che non siete invincibili: dovete mantenere la calma e stare con i piedi per terra!