Oroscopo Branko Venerdì 17 Marzo 2023: Gemelli instabile

Ariete Gli incidenti possono verificarsi in casa vostra, nell’ambiente familiare. I pensieri vostri ruotano attorno ad avvenimenti di lavoro. Non prendete decisioni importanti sul futuro.

Toro E’ un giorno di partenza, un viaggio verso una situazione invidiabile. Fortuna in amore: voi donne non perdete il vostro innamorato.

Gemelli Siete bravi a trovare subito novità. Situazione apparentemente instabile sul lavoro. In primavera vi aspettano tante cose da affrontare e sistemare sia in famiglia che in amore.

Cancro Qualcosa o qualcuno cerca di scaricare su di voi responsabilità. Accettate senza protestare qualche critica dal coniuge.

Leone Avrete fortuna in imprese finanziarie. Non è necessario inseguire solo le cose grandi, anche nel piccolo sarete davanti a grandi soddisfazioni.

Vergine Amore, famiglia e amicizia. Cercate di smuovere le acque, anche dal punto di vista finanziario.

Bilancia Nuova meta per il vostro viaggio, per le vostre vacanze. Arriverà una scossa di assestamento, ma non subito oggi. Gli uomini sono un po’ stressati. Ma anche l’amore ritroverà le giuste atmosfere.

Scorpione Periodo più che impegnativo, osate più che potete.

Sagittario Anche le persone che vi vogliono bene tante volte non vi capiscono. Ogni pretesto è buono per voi per iniziare discussioni. Ci sono dei ricordi che interferiscono con il quotidiano. In questo periodo c’è mancanza di sicurezza.

Capricorno Risvegliata la voglia di novità, concetti nuovi che stimolano la creatività. Questo venerdì c’è la possibilità di guadagnare un capitale notevole.

Acquario Sconvolgimento dal punto di vista finanziario: sin da oggi programmate i vostri affari in maniera da essere ben coperti e al sicuro