Oroscopo Branko venerdì 21 luglio 2023: Cancro paziente

Ariete Cari Ariete, questo venerdì non è la giornata per mettersi dei limiti e imporsi da soli delle scelte. Se credete di più in voi stessi e nelle vostre capacità, potete volare in alto senza affanno.

Toro Cari Toro, a volte dimenticate che per raggiungere la felicità dovete convogliare le vostre forze in ciò che vi appassiona e interessa veramente. Qualche imprevisto potrebbe farvi disdire un appuntamento organizzato da tempo, ma avrete tempo di recuperare.

Gemelli Cari Gemelli, oggi dovreste dare spazio al senso critico. Utilizzate questa giornata per riflettere su ciò che siete diventati: vi piace cosa vedete riflesso allo specchio? Per il resto, non dimenticate che la creatività è lo strumento migliore per risolvere ogni problema.

Cancro Cari Cancro, tenete sotto controllo le vostre reazioni. Oggi è una giornata in cui potrebbero verificarsi scontri di vario tipo, in famiglia oppure sul lavoro. Armatevi di tutta la pazienza possibile: non potete pretendere che ogni cosa sia sempre come volete voi.

Leone Cari Leone, è una giornata stupenda per dare spazio ai sogni, quelli ad occhi aperti. Prendetevi il tempo che vi serve per creare, immaginare e progettare cosa desiderate per il vostro futuro.

Vergine Cari Vergine, questo venerdì è pieno di sentimenti, cose da fare e incontri piacevoli. Liberatevi di qualche peso emotivo e osate dei cambiamenti, le persone intorno a voi saranno comprensive, specialmente quelle che vi amano.

Bilancia Cari Bilancia, attenzione alle ambiguità e ai segreti nella vostra vita. Se, per esempio, intrattenete una relazione clandestina con qualcuno in ambito lavorativo, non potete pensare di tenere tutti all’oscuro per sempre.

Scorpione Cari Scorpione, oggi le stelle vi consigliano di puntare all’estero, ma ciò non significa necessariamente comprare casa ai Caraibi. Si potrebbe anche trattare di un viaggio in terre lontane, che non avete mai visto prima.

Sagittario Cari Sagittario, la situazione astrologica di questo venerdì favorisce gli incontri e le attività sociali. Siete propensi ad andare incontro ai bisogni di qualcuno a voi vicino.

Capricorno Cari Capricorno, fate attenzione a come spendete i vostri soldi. In questa giornata che prelude il fine settimana preferite attività semplici ed economiche, come passeggiate all’aria aperta, gite fuori porta, al mare o in montagna.

Acquario Cari Acquario, c’è aria di tempesta all’orizzonte: gli eventi astrali di oggi potrebbero scatenare qualche scossone nella giornata di oggi e anche nel weekend. Massima attenzione se avete a che fare con accordi ancora non confermati del tutto.