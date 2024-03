Oroscopo Branko venerdì 22 Marzo 2024: Cancro brillante

Ariete Cari Ariete, è vero che la luna non sarà più dalla vostra parte nel corso delle prossime ore, ma avrete comunque il supporto di Mercurio a darvi una bella mano.

Toro Cari amici del Toro, la Luna in Vergine vi rende particolarmente concilianti in amore e non solo. Quelle coppie che ultimamente hanno discusso molto, adesso ritroveranno la voglia e il desiderio di dialogare in maniera costruttiva.

Gemelli Cari Gemelli, Luna, Marte e Venere sono dissonanti, per questo motivo fareste bene a cercare di non mangiare troppo e magari di iniziare un percorso alimentare più virtuoso anche per arrivare in estate in perfetta forma.

Cancro Cari Cancro, Venere e Marte in ottimo aspetto vi rendono più energici e positivi, soprattutto in amore. Anche nel lavoro siete particolarmente brillanti e attivi.

Leone Cari amici del Leone, Giove in aspetto negativo vi imporrà un certo rigore soprattutto nella gestione delle pratiche burocratiche.

Vergine Cari Vergine, avete bisogno di dedicare del tempo a qualche pratica meditativa o a qualche attività all’aria aperta. L’aria di primavera vi spinge ad essere più intraprendenti e a curare di più il vostro fisico.

Bilancia Cari Bilancia, Marte in Pesci vi spinge ad essere più costruttivi e intraprendenti soprattutto per quanto riguarda la vostra sfera professionale, anche perchè sono in arrivo delle proposte molto allettanti…

Scorpione Cari Scorpione, i problemi pratici ed economici dell’ultimo periodo vi hanno alquanto stressato e hanno messo a dura prova i vostri nervi.

Sagittario Cari Sagittario, questo quadro astrale piuttosto controverso vi rende tesi e agitati. Dovreste cercare di rinviare tutti quegli appuntamento che per voi sono fonte di stress e di tensione.

Capricorno Cari amici dei Capricorno, questo cielo favorisce sia il lavoro sia l’ambito sentimentale. E’ questo il momento di tuffarvi in nuove situazioni sentimentali o in nuove avventure professionali.

Acquario Cari Acquario, l’entrata di Venere in Pesci non modificherà sostanzialmente la vostra vita. Avvertirete maggiormente il desiderio di trasgredire o di fare cose più stimolanti.