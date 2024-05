Oroscopo Branko venerdì 24 Maggio 2024: Vergine in difficoltà

Ariete Cari Ariete, nel corso delle prossime ore potrete godere di una serie di pianeti che gireranno a vostro favore e che vi consentiranno di essere i veri protagonisti del prossimo fine settimana.

Toro Cari amici del Toro, il trasloco di Venere in Gemelli non vi arrecherà danno, anzi potrebbe avere degli sviluppi interessanti per il vostro futuro. Cercate di tenere a bada o di allontanare quelle persone che sono nocive per i vostri interessi.

Gemelli Cari Gemelli, la Luna in opposizione nel corso delle prossime ore vi renderà piuttosto agitati e smaniosi di ottenere un chiarimento con qualcuno. Questa fase di tensione sarà transitoria.

Cancro Cari Cancro, le stelle vi consentiranno di portare avanti proficuamente i vostri progetti. Entro la metà di giugno potreste finalmente raggiungere dei risultati importanti.

Leone Cari amici del Leone, un plenilunio favorevole vi consentirà di risalire pian piano la china. Marte e Venere vi consentiranno di ritrovare l’intesa con il partner.

Vergine Cari Vergine, la Luna dissonante e l’opposizione di Giove e Venere, non giovano affatto alla vostra causa. Cercate di non prendere decisioni troppo affrettate di cui potreste pentirvi successivamente.

Bilancia Cari Bilancia, queste stelle renderanno più coinvolgente la vostra storia sentimentale, soprattutto se vivere un rapporto solido. Eventuali chiarimenti vi aiuteranno a dirimere recenti controversie.

Scorpione Cari Scorpione, la fine dell’opposizione di Venere rappresenterà sicuramente una buona notizia soprattutto per chi ha vissuto una fase critica nell’ambito della coppia.

Sagittario Cari Sagittario, con queste stelle sarà più facile riuscire a cogliere buone opportunità a livello lavorativo. Se ciò che state facendo non è di vostro gradimento, questo è il momento giusto per guardarvi attorno e per trovare di meglio.

Capricorno Cari amici dei Capricorno, è il momento giusto per tirare le somme su ciò che avete fatto in questo ultimo periodo e per tracciare un bilancio di questa prima parte di 2024.

Acquario Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 24 maggio 2024), se avete bisogno dei consigli o del supporto di qualcuno perchè vi sentite un po’ disorientati, potrete sempre contare sull’affetto delle persone che vi circondano.