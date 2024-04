Oroscopo Branko venerdì 26 Aprile 2024: Gemelli altalenante

Ariete Cari Ariete, giornata nella quale avrete tanta energia e voglia di fare. Approfittatene per realizzare i vostri progetti e costruire qualcosa di speciale. Non date retta ai pensieri e ai commenti negativi di chi farà di tutto per mettervi il bastone fra le ruote. Voi andate dritti per la vostra strada.

Toro Cari amici del Toro, ottimo periodo per il vostro segno. Riuscirete a migliorare la vostra vita e aumentare la vostra autostima, come non vi capitava da tempo. Imparate ad accettarvi per quello che siete, solo così potete sperare che lo facciano anche gli altri.

Gemelli Cari Gemelli, il vostro umore oggi sarà altalenante e vedrete che le cose non andranno per il verso giusto. Vivete la vostra storia con serenità e allontanatevi dai pensieri e dalle persone negative. Solo così ritroverete il vostro equilibrio.

Cancro Cari Cancro, iniziate ad essere indipendenti e determinati. Sta per iniziare un periodo favorevole, le scelte saranno importanti e voi potrete togliervi grandi soddisfazioni. Prendetevi tutto il tempo per riflettere e pensarci con calma, per non commettere errori.

Leone Cari amici del Leone, cercate di riequilibrare la vostra situazione economica. Lavorate davvero tanto e ora avreste bisogno di dare una svolta alla vostra carriera. Anche il portafogli ha bisogno di qualche gioia. Altrimenti potrebbero esserci difficoltà.

Vergine Cari Vergine, giornata positiva per i sentimenti. Rischiate di rovinare rapporti importanti e di litigare con chi vi circonda, a cominciare dal partner. Contate fino a dieci prima di aprir bocca. Alcuni potranno accorgersi di provare qualcosa di forte per un amico. Lasciatevi andare alle belle emozioni.

Bilancia Cari Bilancia, cercate di non perdere le staffe e non litigate con chi vi circonda. Ci sono questioni di poco conto che però vi tolgono il pensiero. Non perdete le staffe per fesserie. Mantenete la calma altrimenti rischiate di andare incontro a spiacevoli inconvenienti e a perdere la pazienza.

Scorpione Cari Scorpione, Mercurio in Gemelli migliorerà la vostra situazione personale e lavorativa. Anche se non tutto sta andando come vorreste, ma dovete avere un po’ di pazienza e mantenere la calma, soprattutto sul lavoro. Poi le cose miglioreranno.

Sagittario Cari Sagittario, favoriti i rapporti interpersonali. Vedrete che potrete chiarirvi con una persona cara con cui avete litigato o risolvere problemi di lungo corso. Questa splendida Luna vi darà interessanti idee da portare avanti. Mettetele in pratica e iniziate a programmare in vista di maggio, quando ci saranno importanti novità.

Capricorno Cari amici dei Capricorno, il nuovo transito di Mercurio, anche se non sarà del tutto negativo, potrebbe provocare delle difficoltà personali. Non fate mosse azzardate, ma muovetevi a piccoli passi. Non è il momento giusto per avanzare grosse pretese.

Acquario Cari Acquario, ci saranno questioni legali da risolvere. Mantenete la calma e vedrete che tutto andrà per il verso giusto. Le stelle vi assistono e vedrete che riuscirete a ottenere grandi cose. Abbiate un po’ di pazienza.