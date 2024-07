Oroscopo Branko, venerdì 26 luglio 2024: Scorpione determinato

Ariete Cari Ariete, spesso vi fate pervadere da un certo pessimismo immaginando situazioni catastrofiche che poi non si verificano. Anche questa volta potreste essere sorpresi in positivo dal corso degli eventi. Anche dal punto di vista della salute ci sarà qualcosa che turberà il vostro buonumore.

Toro Cari amici del Toro, dal punto di vista delle interazioni sociali state vivendo una fase di calo, anche se si tratta solo di una fase passeggera. Forse avreste bisogno di un sussulto, anche dal punto di vista professionale. La situazione è un po’ stantia e questo incide sul vostro umore.

Gemelli Cari Gemelli, la vostra carriera e le vostre finanze procedono in maniera spedita. Dal punto di vista sentimentale vi troverete a dover fronteggiare degli alti e bassi. Anche dal punto di vista della comunicazione, si può sempre migliorare.

Cancro Cari Cancro, la vostra situazione finanziaria, soprattutto nell’ultimo periodo, è un po’ traballante. Tutto ciò non dovrà però abbattervi e dovrà invece indurvi a moltiplicare le energie anche per dimostrare agli altri che sapere reagire anche nelle situazioni di disagio.

Leone Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 26 luglio 2024), forse la fortuna vi ha un po’ girato le spalle nell’ultimo periodo, ma riuscirete a compensare con l’amore e con la passione. Non sarà facile far quadrare i conti in questo periodo, anche perché avete speso molto e adesso vi ritrovate a dover rivedere i vostri bilanci.

Vergine Cari Vergine, le vostre abilità sociali stanno vivendo una fase caratterizzata da momenti esaltanti che si alternano a momenti scoraggianti. Cercate di scegliere con cura i vostri compagni di viaggio, evitando magari quelle persone che vi portano negatività.

Bilancia Cari Bilancia, per persone come voi che sanno adattarsi a tutto, ci saranno molte opportunità soprattutto dal punto di vista lavorativo. Se dovesse arrivarvi una proposta allettante, non lasciatevela sfuggire e non abbiate tentennamenti. Dal punto di vista finanziario state vivendo una fase di stabilità, ma non siete del tutto soddisfatti.

Scorpione Cari Scorpione, dal punto di vista sentimentale ci sarà qualcosa da rivedere nel corso di questo weekend. La fortuna sembra avervi girato le spalle, ma voi avrete la grinta e la determinazione per sopperire a tutto ciò. Anche dal punto di vista lavorativo ci saranno delle sfide da affrontare.

Sagittario Cari Sagittario, la vostra innata adattabilità vi consentirà di tenere testa a tutto e a tutti e ad uscire vincitori anche da situazioni complesse. Potrebbe mancarvi un po’ di fortuna in amore, ma questo non dovrebbe preoccuparvi. Si tratta di qualche piccola battuta d’arresto transitoria.

Capricorno Cari amici dei Capricorno, la vostra compatibilità con gli altri sta attraversando una fase alterna. Forse dovreste cercare di farvi circondare solo da persone positive, allontanando quelle persone che sanno tirare fuori il peggio da voi. Anche dal punto di vista della salute ci sarà qualcosa che non girerà per il verso giusto, ma non sarà il caso di allarmarsi.

Acquario Cari Acquario, la vostra fortuna e la vostra saggezza sono al top in questo fine settimana. Qualche piccolo ostacolo potrebbe creare dei grattacapi dal punto di vista professionale. Si tratterà di situazioni che dovranno essere ponderate con attenzione, evitando di sottovalutare i rischi legati a qualche scelta avventata.