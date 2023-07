Oroscopo Branko venerdì 28 luglio 2023: Cancro in forma

Ariete Cari Ariete, l’arrivo di Mercurio nel segno della Vergine vi fa tornare più concentrati sulle faccende lavorative. Per essere più prestanti, forse fate ricorso un po’ troppo spesso a bevande energetiche, come te o caffè.

Toro Cari Toro, con Mercurio che passa nell’amica vergine, la giornata è perfetta per la forma fisica. Oggi raggiungerete senz’altro dei buoni risultati o saprete liberarvi di qualche fastidiosa bega. Ottima anche la sfera amorosa.

Gemelli Cari Gemelli, che stress oggi che Mercurio passa nel cielo della Vergine! Sforzatevi di rimanere fedeli a voi stessi e non lasciatevi prendere da faccende che non vi riguardano. Prima di aiutare gli altri, pensate prima a cosa è meglio per voi stessi.

Cancro Cari Cancro, questo mercoledì siete in forma smagliante più che mai, grazie all’influsso di Mercurio che trasloca nel cielo della Vergine. Se saprete cogliere le giuste opportunità, non mancheranno conquiste e soddisfazioni a tutto campo.

Leone Cari Leone, dopo una breve sosta nel vostro cielo, Mercurio fa le valigie e trasloca nella vicina Vergine. Ciò imprime una spinta significativa al vostro settore pratico, aiutandovi a concretizzare i progetti che avete in cantiere.

Vergine Cari Vergine, la fine di luglio vi regala delle giornate con un cielo sereno, privo di nuvole, in cui Mercurio arriva a farvi compagnia. Anche questo venerdì non mancheranno momenti allegri e spensierati, proprio ciò di cui avevate bisogno.

Bilancia Cari Bilancia, è un venerdì particolarmente riflessivo per il vostro segno, a causa dello spostamento di Mercurio in Vergine. Se siete in coppia, non c’è momento migliore per pensare a qualche progetto importante.

Scorpione Cari Scorpione, la giornata si prospetta un po’ tesa, ma potete contare sul supporto di Mercurio che – nel segno della Vergine – vi aiuta ad andare avanti. Questo luglio vi consiglia di seguire il vostro istinto.

Sagittario Cari Sagittario, nonostante Mercurio in Vergine, continuate a stare in armonia con voi stessi. Non sentite più il bisogno di rimproverarvi per aver detto cose sbagliate o esservi comportati in maniera poco cristallina.

Capricorno Cari Capricorno, chi di voi è innamorato può approfittare di un venerdì eccellente per darsi da fare nelle faccende di cuore. Le coppie che desiderano concretizzare dei progetti, non devono fare altro che darsi da fare.

Acquario Cari Acquario, continuate ad avere problemi con la famiglia, specialmente i rapporti col partner tendono ad essere piuttosto complessi: colpa anche di Mercurio, che oggi va nel cielo della Vergine. Consigliate passeggiate all’aria aperta per stemperare la rabbia.