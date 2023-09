Oroscopo Branko venerdì 29 settembre 2023: Gemelli sensuale

La Luna Piena non vi mette a vostro agio, siete più esposti a momenti di stress ed inquietudine. Impegnatevi ad essere il più possibile calmi nelle reazioni, la stagione della Bilancia mette alla prova i nervi.

Una spiacevole sensazione di disagio si impossessa di voi durante questo venerdì. Non vi sentite mai a posto con voi stessi e con gli altri: forse è meglio prendere una piccola pausa dalle interazioni sociali.

Oggi siete illuminati da uno splendido Plenilunio, ricco di influssi sensuali e magnetici. Grazie al vostro charme lunare, potete far cadere chiunque ai vostri piedi!

Cancro

La Luna piena di oggi mette l’accento sulla sfera professionale. Coadiuvati dal favore di Giove e di Saturno, potete mettere in campo tutte le vostre carte migliori per fare qualche passo in avanti nella carriera.