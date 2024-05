Oroscopo Branko venerdì 31 Maggio 2024: Leone timoroso

Cari Ariete, quello che state attraversando è un periodo di popolarità a cui magari non siete abituati, il modo migliore per chiudere un mese tutto sommato positivo.

Cari amici del Toro, siete rispettati e ammirati per la vostra affidabilità e una coerenza, state portando avanti alla grande tutte le vostre cose e non potreste chiedere di meglio al momento!

Cari Gemelli, dovete riorganizzare le vostre priorità, questa sera può essere il momento migliore per farlo ma sarà inutile rimarcare su quello che poteva essere e non è stato!

Cancro

Cari Cancro, più passa il tempo e maggiore è la preoccupazione per non soddisfare le aspettative. Provate ad abbassare un po’ l’asticella, basterebbe poco per stare meglio.