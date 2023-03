Oroscopo Branko Venerdì 31 Marzo 2023: Scorpione spendaccione

Ariete Avete avuto 7 mesi positivi: oggi che è il vostro compleanno avete la Luna più bella che potreste desiderare e nella giornata delle Palme si accende d’amore. Se siete soli troverete un nuovo amore: chi vi interessa non vi può più fuggire.

Toro Saturno vi controlla se farete quello che lui promette e vi offre cioè una strada professionale diversa, nuova e più rischiosa. Agite quindi con la massima circoscrizione. aAvete anche l’aiuto di tanti amici veri e sinceri. Per l’amore: qualcuno parte e qualcuno resta.

Gemelli La stanchezza di questi giorni è dovuto alla mancanza di stimolo di Marte. Impostate qualcosa oggi prima di Pasqua, c’è un grande futuro davanti a voi. Ignorate le critiche sul posto di lavoro.

Cancro Può nascere un nuovo successo personale: non mancheranno soddisfazioni nel lato affaristico. Non avete freni con la vostra lingua, calmatevi e non agitatevi se non ci sono ragioni serie. In amore, se sei alla conquista di una donna o di un uomo, invece, fatevi sentire.

Leone Per voi c’è una Luna crescente che sta diventando piena. Vi state giocando le carte del futuro. Arriveranno situazioni strepitose.

Vergine Troppe voci nella vostra famiglia e dappertutto: le orecchie non ce la fanno più. Le notizie che arrivano dai pianeti sono ottime: mettete tutto in un cassetto segreto insieme ai vostri soldi fino all’arrivo della Luna di questa sera. Per quanto riguarda il denaro liquido: vi invito a non muoverli primo del 18 maggio. Dopo quella data potreste vincere.

Bilancia Organizzate un viaggio in queste vacanze di Pasqua. Sceglierei la campagna o la montagna. Ci potrebbero essere nuove situazioni in amore. Bene le relazioni sociali.

Scorpione Urano in Toro sperpera il vostro denaro. C’è una buona influenza nel campo del lavoro. La tua amante vuole qualcosa di costoso, forse una borsetta firmata. Finché spendiamo per fare felice qualcuno che conosciamo o della famiglia sono soldi ben spesi.

Sagittario Mi piace molto questa Luna per voi. Potete andare all’estero però dovere scoprire come e dove. Aprite Google e scoprite dove andare. Se dovete firmare contratti o impostare vertenze fatelo immediatamente.

Capricorno Nella vita si va avanti anche se i pianeti sono contro. State attenti però. Questa primavera è da commedia musicale. Le stelle discutono del vostro futuro. Ma anche del passato e discutono di qualche vostro peccato originale. Chi sta perdendo il lume della ragione sono gli altri e non tu.

Acquario Un sensuale tango in amore. I coniugi si lamenteranno del vostro calo di sex appeal. C’è qualcosa dentro che vi rode.