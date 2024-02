Oroscopo Branko venerdì 9 Febbraio 2024: Vergine sovraccarica

Ariete Cari Ariete, per voi si prospetta un cielo astrologico un po’ nuvoloso. Dovrete essere abili nel tenervi in equilibrio tra alcune incomprensioni e difficoltà per ottenere ricompense.

Toro Cari amici del Toro, si prospetta una giornata con brevi momenti di buonumore. Tuttavia, è importante che non vi lasciate sfuggire questi momenti di genuinità.

Gemelli Cari Gemelli, l’umore non è certamente alle stelle, ma c’è una grande capacità comunicativa con gli altri che sarà molto apprezzata. I nati del segno cercheranno complicità, ma di questi tempi…

Cancro Cari Cancro, farete un grande passo avanti nella valutazione del comportamento e del carattere di una persona che pensavate di conoscere bene. Potreste rimanere delusi da alcune scoperte.

Leone Cari amici del Leone, per voi si prospetta una giornata negativa che coinvolge molti ambiti della vostra vita. Tuttavia, è risaputo che riuscite a riemergere anche dalle ceneri.

Vergine Cari Vergine, non dovete caricarvi del peso del mondo e della situazione degli altri. Fate meno…

Bilancia Cari Bilancia, attraversate in amore una fase interlocutoria. Potreste volere fare tutto, ma vi mancano tutte le competenze necessarie per agire al meglio in tutte le situazioni.

Scorpione Cari Scorpione, siete in una fase in cui spendete troppo e potreste avere un fine settimana interessante, magari con un viaggio.

Sagittario Cari Sagittario, saprete come farvi notare ma dovreste anche scegliere il modo giusto. A volte è meglio essere trasparenti che attirare l’attenzione per motivi sbagliati.

Capricorno Cari amici dei Capricorno, nel corso delle prossime ore sarete sbrigativi e anche per questo superficiali in taluni aspetti, ma godete della considerazione da parte di persone che solitamente non sono d’accordo con voi.

Acquario Cari Acquario, c’è bisogno di una stabilizzazione dei vostri ritmi per adattarvi a contesti diversi e affrontare avversità.