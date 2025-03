Oroscopo di branko di oggi, 13 Marzo 2025: Cancro, buone opportunità di guadagno

Ariete Siete pieni di energia e ambizione. Il successo arriverà, ma è necessaria pazienza. In amore, la passione vi attende; evitate distrazioni inutili. Per mantenere l’armonia in casa, cercate di evitare discussioni futili.

Toro La Luna vi offre una spinta sorprendente nel lavoro e negli affari. È un momento propizio per firmare documenti e avviare nuove collaborazioni. In amore, l’intensità cresce e potreste rafforzare il vostro legame con un impegno significativo.

Gemelli L’amore potrebbe arrivare da lontano, specialmente per gli uomini del segno. Le donne trovano in Marte una guida sensuale. Nel weekend, la Luna nel segno favorisce l’espressione dei sentimenti. Non rimandate controlli medici importanti.

Cancro Si prospettano buone opportunità di guadagno e miglioramenti nella gestione delle proprietà. L’amore vi regala gioie, ma anche qualche pensiero. Evitate di pretendere troppa stabilità, poiché Venere rende tutto più incerto. Marte potrebbe portare un pizzico di gelosia da gestire.

Leone Una svolta professionale è vicina e la primavera sarà ricca di novità. La Luna favorisce il successo e le ambizioni. In amore, basta una parola per accendere la passione. Fate attenzione alla dieta e prendetevi cura del fegato.

Vergine Il vostro corpo è sensibile a cibi e farmaci; prestate attenzione alla salute. La Luna favorisce il dialogo con donne importanti nella vostra vita. Un’emozione forte vi travolgerà, ma non esagerate con le preoccupazioni. Un imprevisto non è la fine del mondo.

Bilancia Marte vi regala un periodo magico per l’amore e i nuovi incontri. Anche gli over 60 e i separati possono vivere emozioni intense. Sul lavoro, serve determinazione per cogliere un’occasione unica. Siate meno ansiosi riguardo al denaro.

Scorpione Luna, Giove e Urano mettono alla prova i vostri rapporti più stretti. Matrimonio e collaborazioni vanno valutati con attenzione. Affrontare gli ostacoli è la vostra forza; supererete ogni difficoltà. Un capitolo della vostra vita potrebbe chiudersi.

Sagittario Qualcosa nell’ambiente vi mette a disagio e avete ragione a dubitare. Venere e Nettuno indicano possibili inganni o ambiguità. Evitate decisioni impulsive e riflettete bene sulle collaborazioni. Non tutto è come sembra; analizzate con calma.

Capricorno L’amore stabile resiste a ogni difficoltà e nuovi matrimoni si avvicinano. Mercurio può portare qualche disguido, ma nulla di serio. Giove sostiene le vostre ambizioni professionali ed economiche. Marte promette una notte piena di passione.

Acquario La Luna in Toro vi rende distratti e poco concentrati. Saltate da un’idea all’altra senza trovare stabilità. Le amicizie sono il vostro punto di forza; non trascuratele. Prendetevi un giorno di riposo per ricaricare le energie.