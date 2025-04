Oroscopo di branko di oggi, 18 Aprile 2025: Scorpione energico

Giornata positiva, con qualche incomprensione da gestire. Sul lavoro, agite con lungimiranza. In amore, torna la complicità con il partner; buone prospettive anche per i single.

Fine settimana ricco di opportunità, specialmente in ambito lavorativo. In amore, riflessioni profonde e possibili ritorni dal passato che risvegliano emozioni intense.

Le festività pasquali portano determinazione ritrovata. Sul lavoro, focalizzatevi sugli obiettivi. In amore, relax e ottimismo saranno fondamentali.

È il momento di progettare innovazioni nel lavoro. In amore, alcune riflessioni possono generare apprensione; non lasciate spazio ai timori. ​

Fine settimana di riflessione, soprattutto sul lavoro. L’ottimismo vi spinge verso nuove idee e progetti. In amore, attenzione a possibili incomprensioni; siate empatici.

Vergine

Aumentate la produttività lavorativa in linea con le vostre ambizioni. In amore, spazio alla progettualità di coppia, ma non trascurate gli errori del passato.