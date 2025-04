Oroscopo di branko di oggi, 2 Aprile 2025: Toro determinato

La Luna Nuova di sabato 29 marzo ha inaugurato un periodo di soddisfazioni inattese, segnando l’inizio di una nuova fase nella tua vita. La primavera si prospetta intensa e ricca di emozioni. Tuttavia, presta attenzione: Marte è in posizione ostile e Mercurio sta retrocedendo, quindi è fondamentale portare a termine i progetti in corso. Nuovi incontri speciali sono all’orizzonte.

Nonostante la lentezza di Plutone, è importante procedere con determinazione, poiché i tuoi progetti sono ben avviati. In amore, Venere favorisce nuovi incontri, mentre lunedì Nettuno si sposta in Ariete, segnando un possibile cambiamento atteso.

La Luna magnifica di sabato 29 marzo ha segnato l’inizio di qualcosa di significativo, soprattutto in ambito amoroso. Tuttavia, presta attenzione a Mercurio e Venere. Mercoledì, la Luna sarà particolarmente favorevole, mentre Marte in Cancro potrebbe renderti instabile o possessivo.

Leone

Il cielo è in movimento, suggerendo l’intervento del destino. Non dare nulla per scontato e rimani fedele a te stesso. La Luna Nuova di sabato 29 marzo è stata particolarmente favorevole. Con Nettuno che si sposta in Ariete, alterna periodi di riposo e impegno.