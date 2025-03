Oroscopo di branko di oggi, 24 Marzo 2025: Pesci, amore stimolante

Ariete Siete ancora sotto la pressione della Luna, che potrebbe rendervi irrequieti in famiglia. Tuttavia, la vostra mente è molto attiva, soprattutto in ambito professionale e finanziario, dove si prospetta una crescita significativa

Toro L’effetto della Luna ultimo quarto, sostenuto da Urano e Saturno, favorisce le vostre idee imprenditoriali. È il momento di lanciarvi sul mercato, con previsioni di profitti. Anche l’amore brilla, con viaggi importanti all’orizzonte. ​

Gemelli Qualcuno attende una vostra risposta. Se riguarda questioni sentimentali o familiari, parlate apertamente. Nel lavoro, però, mantenete riservatezza sulle vostre mosse future. Il Sole in Ariete potrebbe già aver portato delle schiarite, ma è prudente attendere prima di agire.

Cancro La Luna ostile potrebbe causare stanchezza e tensioni familiari. È consigliabile rimandare discussioni importanti e prendersi del tempo per recuperare energie. Un breve viaggio potrebbe giovare sia a voi che al vostro partner.

Leone Le transazioni finanziarie sono favorite, con possibilità di successo in rapporti con grandi aziende o istituti di credito. È un momento propizio per programmare matrimoni, figli o per cercare nuovi amori. Tuttavia, potreste avvertire un lieve mal di testa.

Vergine Una potente Luna sblocca situazioni pratiche nel lavoro e negli affari. Favorisce incontri professionali e l’avvio di nuove iniziative che potrebbero portare profitti in futuro. In amore, la vostra sincerità è apprezzata; non avete nulla da nascondere.

Bilancia La Luna in Capricorno richiama l’attenzione sulla famiglia e sulle persone anziane. Potreste avvertire vecchi disturbi di salute. Nel lavoro, le collaborazioni sono necessarie in questo periodo di nuove semine. Cercate nuovi alleati sotto la Luna favorevole di domani

Scorpione La Luna in Capricorno favorisce incontri imprevisti che possono portare successo nel lavoro e in amore. Possibili nuove fonti di guadagno, ma è importante controllare le spese. Un cambiamento d’aria potrebbe alleviare eventuali tensioni serali. ​

Sagittario La situazione astrale potrebbe sembrare fredda, ma qualcuno lontano vi pensa intensamente. Se desiderate partire, lasciatevi andare. Fate attenzione a persone ambigue che potrebbero emergere; è meglio mantenere le distanze.

Capricorno La mattinata è favorevole per gli affari. Se qualcosa non va a buon fine, non è colpa vostra ma dell’inefficienza altrui. Attività a contatto con il pubblico e miglioramenti domestici sono favoriti. La vostra forza deriva dall’amore.

Acquario Le storie iniziate negli ultimi mesi sono promettenti, così come le collaborazioni professionali. Possedete un tesoro: amicizie importanti. La serata si preannuncia piacevole, con la Luna che favorisce incontri divertenti. ​