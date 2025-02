Oroscopo di branko di oggi, 25 febbraio 2025: Gemelli, comunica in amore

Giornata ricca di stimoli sul lavoro con idee che apriranno nuove collaborazioni; in amore è importante evitare reazioni impulsive per mantenere l’armonia.

Toro

Maggiore serenità in ambito lavorativo: concentratevi sui vostri impegni con calma. In amore, cercate di evitare discussioni per non compromettere l’armonia con chi vi sta accanto.