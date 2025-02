Oroscopo di branko di oggi, 26 febbraio 2025: Leone, giornata intensa a lavoro

Giornata ricca di opportunità lavorative; le vostre doti di leadership risalteranno. In amore, evitate l’impulsività e cercate il dialogo per mantenere l’armonia.

Toro

Sul lavoro, siete operativi su più progetti; gestite con attenzione le risorse per non essere sopraffatti dagli impegni. In amore, una comunicazione aperta con il partner favorirà la serenità.