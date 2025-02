Oroscopo di branko di oggi, 27 febbraio 2025: Gemelli, positivo l’amore

Approfittate di questa fase di relativa calma per recuperare energie e dedicarvi al benessere personale. Venere favorisce l’amore e gli incontri per i single.

Toro

Le stelle favoriscono gli incontri e le relazioni. È un periodo fertile per le giovani coppie e per chi desidera nuove conoscenze. Sul lavoro, potrebbero presentarsi piccoli intoppi, ma il periodo è propizio per nuovi progetti.