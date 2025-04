Oroscopo di branko di oggi, 5 Aprile 2025: Cancro intuitivo

Plutone procede lentamente, ma voi dovete avanzare con determinazione! I vostri progetti sono solidi e ben avviati, quindi non fermatevi! Venere favorisce nuove conoscenze e incontri promettenti in amore.

Sole e Nettuno uniscono le forze nel vostro segno, ampliando i vostri orizzonti mentali e dandovi la giusta lucidità per affrontare ogni situazione con lungimiranza. Se siete single, potreste incappare in una passione improvvisa e intensa.

Le vostre scelte saranno guidate dalla vostra sensibilità e intuizione. In ambito lavorativo, fareste bene a seguire il vostro istinto, che potrebbe fare la differenza. Nel contesto amoroso, una sorpresa potrebbe regalarvi emozioni profonde; lasciatevi travolgere da esse.

La posizione di Sole e Giove vi garantisce una bella energia e un bel carisma. Se avete accanto una persona che vi stimola e con la quale avete costruito un bel rapporto, sarà tempo di programmare qualcosa di importante come le nozze o una gravidanza entro l’estate. ​

Per il segno della Vergine, la dissonanza di Venere potrebbe riacutizzare qualche problema d’amore o qualche tensione con il partner che sarebbe meglio tenere a bada cercando di gestire il tutto con una certa diplomazia.

Sarà un giorno propizio per creare armonia nelle relazioni. Sul versante lavorativo, dovrete prendere una decisione cruciale che potrebbe portare a cambiamenti positivi. Lato amoroso, cercate di condividere quante più cose con la persona amata. ​

Oggi potrete contare sulla Luna in trigono. Questo vi aiuterà ad attirare di più l’attenzione degli altri con il vostro fascino e il vostro carisma. Secondo l’Oroscopo del giorno, Marte in buon aspetto vi mette al centro dell’attenzione.

Sagittario

Giornata in cui una salute ottimale e un felice stato del tono e dell’umore vi permettono di dedicarvi alle vostre passioni con animo aperto. Le prospettive sono magnifiche sia per l’attività fisica che per quella intellettuale.