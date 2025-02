Oroscopo di branko di oggi, 6 febbraio 2025: Pesci, favorito l’amore

Ariete

La Luna e Venere favoriscono l’armonia nella coppia. Tuttavia, Mercurio e il Sole in aspetto contrastante potrebbero portare a incomprensioni sul lavoro. È un buon momento per ampliare la cerchia delle amicizie e stringere nuove alleanze professionali.

La Luna in posizione nervosa potrebbe rendervi agitati. Cercate di moderare le spese, poiché potrebbero sorgere tensioni familiari legate al denaro. Sono favoriti gli incontri con persone del segno del Cancro.

Una Luna favorevole vi aiuta a dare un nome alle emozioni profonde, permettendovi di fare passi avanti significativi. Un lavoro che amate potrebbe sembrare fuori portata, ma il vostro cielo suggerisce modi per apprezzare ciò che già avete.

Le relazioni consolidate necessitano della vostra attenzione. Anche un breve messaggio o incontro può rafforzare i legami esistenti. L’amore è in movimento, portando coppie in luoghi speciali. Se siete single, potreste incontrare qualcuno di speciale.

Le iniziative recenti iniziano a dare frutti, e il vostro ruolo nell’ambiente viene riconosciuto. Potrebbero arrivare richieste da ambienti nuovi. In questo giorno di Luna opposta a Saturno, situazioni fragili potrebbero crollare. Sì a nuove associazioni e amori, con Venere di nuovo favorevole.

La settimana si conclude in modo positivo e sereno. È il momento di godersi le piccole gioie familiari e il relax domestico con le persone care. Vi attendono 48 ore di coccole e tranquillità.

La Luna in ottima posizione vi aiuta a riportare l’amore in primo piano. Ultimamente avete trascurato il partner, ma ora è il momento di recuperare terreno e dedicare più tempo alla relazione.

Periodo complicato con turbamenti o fardelli. La Luna in quadratura potrebbe appesantire la situazione. Fate attenzione e non siate troppo aggressivi o precipitosi nelle decisioni.

Quale migliore occasione di questo fine settimana per dare spazio ai sentimenti? Sia i single che le coppie dovrebbero puntare su questa giornata per premiare le emozioni del cuore. Favoriti soprattutto i nuovi incontri.

Acquario

Gli affari vanno a gonfie vele. State iniziando a vedere i primi sprazzi di un cielo più favorevole, anche se il meglio arriverà nella seconda metà di febbraio. Non restate con le mani in mano e valutate bene il da farsi per i prossimi mesi.