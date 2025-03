Oroscopo di branko di oggi, 8 Marzo 2025: Pesci, recupera le energie

Ariete Oggi potreste affrontare alcune difficoltà, soprattutto nel contesto lavorativo, dove potrebbero presentarsi avversari e concorrenti. Tuttavia, l’energia di Mercurio vi sostiene, rendendovi determinati. Prestate attenzione alla salute e cercate di mantenere l’equilibrio emotivo.

Toro La giornata è favorevole per gli affari, grazie al supporto di Giove e Saturno. Le relazioni sociali sono movimentate positivamente dal Sole, portando nuove amicizie e comprensione. La Luna, in buon aspetto, favorisce viaggi e possibili incontri amorosi.

Gemelli Dopo un periodo turbolento, siete all’inizio di una nuova fase positiva. Il Sole in Pesci vi pone al centro dell’attenzione professionale; impegnatevi per realizzare i vostri progetti. In amore, cercate di inventare nuovi sogni insieme al partner.

Cancro La Luna crescente nel vostro segno, in armonia con il Sole e Marte, vi dona entusiasmo nel lavoro e nello studio. Evitate lamentele e scene di gelosia; create un’atmosfera romantica con il partner.

Leone La vostra creatività ha bisogno di esprimersi. Dedicatevi a progetti artistici o culturali e concedetevi l’opportunità di conoscere nuove persone. Venere in Ariete favorisce incontri romantici, soprattutto durante i viaggi.

Vergine La Luna in Cancro rende più scorrevoli i rapporti stretti e le relazioni sociali. Approfittate di questo periodo per rilassarvi, magari in un ambiente di campagna. Nel lavoro, si aprono opportunità interessanti; se necessario, valutate la possibilità di tagliare collaborazioni poco produttive.

Bilancia L’atmosfera potrebbe essere tempestosa sia in ambito professionale che familiare, a causa della Luna in Cancro in quadratura con Venere. Siate determinati nella ricerca di favori e non esitate a chiedere supporto. In amore, Marte potrebbe causare tensioni; cercate di mantenere la calma.

Scorpione Il Sole in Pesci e la Luna in Cancro creano un aspetto favorevole per voi, portando soddisfazioni sia nel lavoro che nella vita affettiva. L’amore potrebbe manifestarsi in modo improvviso; lasciatevi sorprendere.

Sagittario È il momento di aprirsi a nuove relazioni sociali e orizzonti. Cercate di uscire dalla routine e di conoscere persone che possano arricchire la vostra vita. La vostra natura avventurosa vi guiderà verso nuove esperienze.

Capricorno Concentratevi sui vostri obiettivi professionali e cercate di massimizzare la produttività. Questo è il momento giusto per apportare modifiche significative alla vostra carriera. Non trascurate il benessere fisico; dedicate del tempo a voi stessi.

Acquario La vostra natura eccentrica e fantasiosa è in primo piano. Esprimete la vostra creatività e cercate persone che vi supportino in questo. Prendetevi i vostri spazi per esprimere al meglio la vostra personalità.