Oroscopo di branko di oggi, sabato 5 Ottobre 2024: Scorpione Amore e Passione in Primo Piano Questo Weekend!

Ariete La Luna e Venere nel segno dello Scorpione vi rendono decisamente più passionali e coinvolti emotivamente nelle vostre relazioni sentimentali. Per i single, c’è l’opportunità di fare un incontro davvero elettrizzante con una persona intrigante. Non chiudetevi in casa: uscite e datevi da fare!

Toro Questo fine settimana è ideale per dedicarsi al riposo e mettere da parte le attività stancanti. La Luna in opposizione potrebbe farvi sentire meno energici e determinati. Rimandate impegni e decisioni importanti alla prossima giornata. È il momento di concentrarsi sul vostro benessere interiore.

Gemelli Si prospettano ottime opportunità di lavoro che potrebbero permettervi di voltare pagina. Se svolgete un lavoro che non vi soddisfa, ora è il momento di valutare nuove possibilità interessanti. Avrete buone chance di vincere un concorso o superare brillantemente un esame.

Cancro Grazie alla complicità di Venere, vivrete i sentimenti con maggiore intensità. In questo momento, con la persona giusta al vostro fianco, potreste superare qualsiasi ostacolo. Se invece sentite che il partner non è quello ideale, potrebbe essere il caso di fare qualche riflessione.

Leone La Luna in quadratura potrebbe portarvi una certa stanchezza interiore. Questioni apparentemente banali potrebbero causarvi grattacapi inattesi. In famiglia potrebbero nascere conflitti a causa di divergenze di opinioni. Cercate di controllare il vostro impeto ed evitate di cadere in provocazioni.

Vergine Questa Luna intrigante riporta in primo piano l’amore e i sentimenti. Se siete alla ricerca dell’anima gemella, questo è il momento giusto per mettervi in gioco. Chi ha trascurato il partner durante la settimana per dare priorità al lavoro, ora dovrebbe fare il contrario e dedicare più tempo alla relazione.

Bilancia Con Mercurio in transito nel vostro segno, sarete particolarmente brillanti nelle relazioni e nella comunicazione. È un buon momento per allargare i vostri orizzonti lavorativi e concedervi qualche chance in più, invece di accontentarvi di ciò che avete se non vi soddisfa pienamente.

Scorpione La Luna e Venere sono vostri alleati in questo periodo, permettendovi di vivere l’amore con maggiore coinvolgimento. Marte in aspetto favorevole aggiunge una carica erotica insospettabile. È il momento ideale per organizzare un weekend interessante insieme al partner.

Sagittario Venere in Scorpione vi spinge a riflettere sul vostro futuro. La nostalgia potrebbe farsi sentire in questo weekend, rendendovi un po’ malinconici. Ricordate che quando pensiamo al passato, tendiamo a idealizzarlo: cercate di essere più realistici e focalizzatevi sul presente.

Capricorno Potrete finalmente contare su un’ottima Venere in Scorpione. Vi sentirete più teneri e avvertirete il bisogno di circondarvi di persone che vi amano e vi stimano. Desiderate avere accanto qualcuno che tenga davvero a voi e che comprenda le vostre preoccupazioni.

Acquario La Luna dissonante vi invita alla prudenza. Potreste avere la tendenza a criticare il partner, rischiando di creare contrasti e litigi. Cercate di gestire queste situazioni con più diplomazia per evitare un fine settimana tormentato.