Oroscopo di Paolo Fox Domenica 10 Aprile 2022: Scorpione nervoso

Ariete In questa giornata riuscite finalmente a ritrovare il massimo dell’energia: venerdì e sabato sono state giornate sottotono ma più ci avviciniamo a Maggio e meglio è. In questo periodo vi viene data un’occasione e dovrete dare il massimo per raggiungere ciò che desiderate, queste giornate portano anche più passione in amore.

Toro Oggi cercate di liberarvi dall’ansia, è una domenica aperta alla riflessione, soprattutto se siete stati in pena per una persona. Da tempo sapete che c’è qualcosa che non va, oggi avrete le idee chiare ma il fisico provato: avete maturato talmente tanta tensione interiore da stare male ed è giusto anche pensare un po’ a voi.

Gemelli Per i Gemelli questa è una domenica interessante, cercate di superare qualche piccolo problema. Da maggio avrete le idee più chiare sia per il lavoro che per l’amore. E’ inutile bombardare la mente dalla mattina alla sera per cercare di risolvere delle questioni che non dipendono strettamente da voi, domenica interessante per tutto.

Cancro Molto importante che i nati sotto il segno del Cancro adesso aprano le porte all’amore. Mai come in questo periodo è importante riuscire a risolvere anche delle piccole difficoltà, non volgere i vostri pensieri solo al passato. Destinate questa domenica alle relazioni belle o a qualche buon inizio in amore.

Leone I nati sotto il segno del Leone oggi hanno una forza davvero speciale perché la Luna si trova nel segno. Abbiamo un oroscopo di grande rilevanza che riguarda anche i rapporti con gli altri. Finalmente in questa fase riuscite a costruire qualcosa di più. Anche l’amore potrà risvegliarsi.

Vergine E’ molto importante che i Vergine oggi recuperino un po’ di buona speranza perché questa è stata una settimana particolare che ha creato qualche piccola disputa. Cercare di superare i problemi è importante per cui l’astrologo vi chiede di farvi forza e di pensare anche ad un futuro migliore. I rapporti con gli altri in questo periodo sono messi sotto stress, forse ci sono delle tensioni che dovete ancora superare.

Bilancia Dopo 48 ore un po’ pesanti ben venga una domenica che cerca di rimettere le cose in chiaro e soprattutto che regala una visione del futuro migliore. Chi è stato male piano piano recupera, la seconda parte dell’anno da questo punto di vista sarà un po’ rallentata. In alcuni casi voi nati del segno vi siete resi conto che non potete fare tutto o che è necessario ripartire da zero.

Scorpione Domenica nervosa per voi dello Scorpione che siete particolarmente pignoli magari un po’ intolleranti. Questa domenica cercate di stare lontano dalle complicazioni perché sono ore che potrebbero mettere alla prova la vostra pazienza.

Sagittario In questo momento è importante programmare il futuro, iniziare ad avere una visione ottimistica perché aprile vi trova un po’ giù o anche in amore delusi e agitati. Cercate di fare le scelte giuste e questo vale in particolare per coloro che sono legati da anni ad una persona o sono rimasti delusi da un legame nato troppo in fretta.

Capricorno Se venerdì e sabato con la Luna opposta ci sono stati piccoli fastidi, questa giornata di domenica permette un recupero e abbiamo anche Venere e Giove favorevoli. Quello che state facendo adesso è importante, oggi siete in buon contatto con gli altri. La seconda parte dell’anno sarà un po’ rallentata e quindi bisogna fin da adesso mettersi in gioco e ottenere il massimo. Oggi la fatica si fa sentire e andrà contrastato un certo senso di disorientamento.

Acquario Siete tra i segni che si stancano facilmente di tutto: magari siete partiti con grande entusiasmo per un progetto e adesso vi rendete conto che vi interessa qualcosa di nuovo. Entro la fine di Aprile scelte utili e da maggio inizia una nuova stagione: per l’Acquario il futuro sarà molto promettente.