Oroscopo di Paolo Fox Lunedì 11 Luglio 2022: Capricorno forte

Ariete Avrete un cielo ancora molto interessante, soprattutto per chi vuole iniziare un nuovo percorso o semplicemente rinnovare un contratto. Forse qualcuno ha già ricevuto i primi consensi. Sono giorni di forza per gli Ariete che desiderano rimettersi in gioco. Cercate di usare più cautela con le vostre finanze ed evita le spese pazze!

Toro Quella di oggi è una giornata che può offrire buone risorse. Luglio e agosto saranno due mesi che permetteranno a molti Toro di ritrovare un certo equilibrio economico, anche se non si parlerà di guadagni eclatanti. Non vi mancheranno le idee vincenti. Ora che Marte è nel tuo segno la passione si è risvegliata e ha rianimato molte relazioni

Gemelli La giornata di oggi potrebbe essere piuttosto nervosa, con la Luna ancora in opposizione. Siate prudenti e rimandate ogni impegno importante a un giorno più sereno. In generale, comunque, state vivendo un periodo molto stimolante che vi invita a non bloccarvi a portare avanti le trattative importanti.

Cancro Dovrete cominciare a riorganizzare tutta la vostra situazione professionale. A maggior ragione se siete in cerca di un nuovo ruolo, gruppo o progetto da lanciare. Qualche Cancro potrebbe perfino a malincuore tornare a fare cose che non avrebbe voluto ripetere. In amore state vivendo una fase di recupero. Forse non tutti i problemi pratici saranno superati, ma almeno la passione è tornata.

Leone Si prospetta una giornata intrigante per i sentimenti. L’amore potrebbe nascere all’improvviso nelle situazioni più impensate e anche in ambienti nuovi. Ottimo periodo per accettare nuovi incarichi, avanzare richieste o fare proposte. Occhio alle spese!

Vergine Dovrete avere prudenza in amore. La Luna in aspetto contrario potrebbe provocare qualche divergenza con il partner: niente di così grave, soprattutto se la coppia è solida! I più gelosi dovranno fare molta attenzione: cerca di non esagerare con i sospetti, se qualche comportamento del partner non dovesse piacerti. Sul fronte lavorativo d’ora in poi sarà più facile prendere le decisioni.

Bilancia Giornata stimolante, soprattutto a livello lavorativo. Dovreste approfittarne, pe fare una richiesta, affrontare un colloquio, fissare un incontro di lavoro. Evitate però di fare spese superflue, soprattutto per la casa. In amore questa prima parte del mese è migliore della seconda. Potrebbero però restare dei dubbi.

Scorpione Giornata molta attiva dal punto di vista lavorativo, per i contatti e i progetti. In questi giorni potreste concludere accordi interessanti. Qualcosa si sta muovendo già da ora anche se bisogna dire che questo sarà un anno di preparazione al 2023. Cercate di scrollarvi di dosso una certa ansia che potrebbe ostacolare l’andamento dei rapporti con alcune persone che contano.

Sagittario Sono giornate molto interessanti nel lavoro con la Luna nel segno. Per molti preannunciano un nuovo inizio in cui sarà possibile rimettersi in gioco in vista del prossimo anno. In amore sarà una settimana caratterizzata da qualche dissapore o fraintendimento di troppo.

Capricorno Sarà un’altra giornata in cui vi sentirete più forti ed energici. Chi vorrà liberarsi di un lavoro poco remunerativo o ha vissuto una crisi nel passato, adesso avrà le idee più chiare. Un cambio di ruolo, di azienda o gruppo sarà determinato dalle circostanze del destino.

Acquario Non saranno pochi gli Acquario che avranno voglia di rimettersi in gioco in amore, vivere una storia travolgente, forse perfino trasgressiva. Le coppie che hanno avuto fastidi in passato dovranno impegnarsi un po’ di più per ricucire uno strappo.