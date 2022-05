Oroscopo di Paolo Fox Domenica 15 Maggio 2022: Sagittario ottimista

Ariete La nuova stagione è già iniziata e da martedì Giove è in buon aspetto e vi porta idee buone. Le persone che avevano un’idea chiusa nel cassetto dovrebbero tirarla fuori ed esporla a chi di dovere. C’è approvazione e consenso ma non dovete avere fretta- Avete ragione nelle vostre idee ma se insistete, rischiate di andare contro tutti.

Toro Il vostro segno oggi deve vedersela con una Luna opposta e questo cielo è sempre interessante. Il Sole che transita nel segno garantisce una capacità di azione importante. Venere sarà nel vostro segno a Giugno. Bene risvegliare la coppia, tutto sarà da vivere con entusiasmo e non escludiamo nuovi incontri e progetti.

Gemelli Abbiamo un cielo migliore. Già dall’inizio di questa settimana Giove ha un transito importante e significa molto per voi. E’ come se si sbloccasse qualcosa e alcune discussioni che avete rimandato da tempo finalmente siano gestibili. In questo fine settimana torna anche la voglia di amare ma Venere favorevole scoprirete quali sono le cose che interessano di più, è un periodo di nuove scoperte.

Cancro Il vostro segno è un po’ turbato per come stanno andando alcune questioni di lavoro. E’ vero che potete anche fare le stesse cose da tempo ma in questo periodo sembra che tutto vada al lavoro o vi annoiate, se poi avete rinunciato ad un progetto forse avete rimpianti. Cambiamenti desiderati anche in amore. Siete un po’ sulle spine ma in questa giornata con Luna favorevole invitiamo a superare delle avversità e soprattutto cercare di risolvere i piccoli problemi personali.

Leone Non dovete creare presupposti negativi nella giornata di oggi, è un cielo così importante con un Giove così bello che coinvolge e non bisogna disperdere tante buone iniziative. Mercurio, Giove e Venere favorevoli significa anche essere molto amati e adesso potreste scoprire un amore speciale.

Vergine Il Segno della Vergine ha una domenica intrigante e migliore. Sembrate più riposati, in questi ultimi tempi la vostra prima occupazione è stata non discutere e cercare di farvi scivolare addosso le cose ma non sempre questo è stato facile. Ora che abbiamo un cielo migliore e che non c’è più Giove opposto, crediamo che potrete osservare le cose che vi capitano con più tranquillità poi non ci dimentichiamo che siete stati male.

Bilancia In questo momento il vostro segno dovrebbe essere accomodante. Lo sappiamo che siete stati una persona che cerca di evitare problemi ma se avete aperto un conflitto o c’è stato un momento di disagio ora bisogna tentare di risolverlo. Giove è entrato in opposizione e questo significa che si allungano tensioni e ritardi. Le stelle consigliano prudenza in amore soprattutto se c’è una coppia poco affidabile oppure se di recente avete avuto problemi.

Scorpione Questa Luna nel segno provoca un aumento della percezione della realtà. Una realtà positiva tutto sommato, soprattutto se pensiamo ai grandi amori e alle emozioni che con queste stelle si possono avere. Intendiamoci, coloro che hanno vissuto una separazione da tempo forse non vogliono credere più nell’amore ma uno Scorpione senza amore non è sereno ed ecco perché noi vorremmo che questa giornata fosse speciale per voi, da dedicare alle persone che amate di più.

Sagittario Il consiglio è che bisogna essere molto positivi e per fortuna stiamo parlando con un ottimista di natura! Giove è favorevole al vostro segno e voi siete governati da Giove, quale migliore combinazione! Oltre a questa Venere favorevole, vogliamo dire che state uscendo da una fase grigia per andare verso un momento importante, che durerà anche oltre il 2022. Questo anno si aprono prospettive e ci saranno momenti di forza ma attenti a non strafare.

Capricorno Molto è cambiato negli ultimi tempi, un riferimento di lavoro, anche una collaborazione; quindi, è importante adesso capire cosa fare come andare avanti, cosa abbandonare e lasciare alle proprie spalle. Venere rimette in discussione un amore, siete preoccupati per i soldi, proprio nel momento delle difficoltà si vedono le coppie forti e anche in questo momento avete bisogno di coraggio.

Acquario Il vostro segno da ieri è un po’ stanco e nervoso ma è anche vero che ci sono talmente tante idee che è difficile rimanere senza fare cose o sognare che tutto si sistemi. Tutti coloro che hanno un impiego fisso e un amore stabile da anni vorrebbero evadere ma il problema è da dove ripartire. In realtà ogni Acquario vorrebbe avere una sorta di uscita di sicurezza nella propria vita, perché anche nelle situazioni stabili vuole avere l’idea che la bisogno sia possibile defilarsi o cercare una strategia per stare meglio. Bisogna arrivare ad un compromesso tra fantasia e realtà ma oggi siete un po’ nervosi.