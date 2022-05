Oroscopo di Paolo Fox Mercoledì 18 Maggio 2022: Ariete propizio

Domani è la giornata ideale per imbastire rapporti e decidere questioni di lavoro che avranno una crescita da Maggio. Se qualcuno cerca lavoro all’estero è un periodo propizio. In queste giornate la situazione è molto interessante.

Luna domani sarà molto bella per voi. Impegnatevi se avete esami perché Giugno porta interessanti novità. Se siete lavoratori dipendenti potreste vivere momenti di preoccupazione. Marte e Sole fino al 21 saranno in posizione favorevole.

Domani dovete iniziare a studiare nuovi progetti. Il passaggio di alcuni pianeti nel settore delle conoscenze è intrigante, non esitate a fare richieste. Da Maggio in poi novità nel vostro cuore.

Domani vi accorgerete di poter ripartire, è una certezza con questo cielo. L’anno scorso, di questi tempi, avete dovuto accettare un compromesso e alcuni cambiamenti. Oggi sapete di aver fatto le mosse giuste. Maggio porta novità importanti. In amore sono giorni di recupero.

La giornata di domani si annuncia una molto interessante, caratterizzata da una Luna importante. Il cielo si sta impegnando per portare cambiamenti. Se avete lavorato ad alcuni progetti adesso vi fate domande. L’amore riparte, davanti a voi ci sono due mesi importanti.

Bilancia

Arrivano giorni dove sarete su di giri, raccomandiamo prudenza! State facendo valere le vostre ragioni ma non dovete esagerare. In famiglia conviene chiarire se ci sono state tensioni. In amore dovete superare qualche piccolo disagio.