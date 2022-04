Oroscopo di Paolo Fox Martedì 19 Aprile 2022: Capricorno teso

Ariete In amore ultimamente la fortuna non è stata dalla vostra parte. Un periodo difficile e pesante che però ora dovete cercare di affrontare, divertitevi. In ambito professionale cercate di non farvi influenzare dall’esterno.

Toro Siete un po’ preoccupati per una questione economica che impegna di tanto in tanto. In realtà, in questo momento non potete fare niente: fidatevi che le cose si risolveranno in un modo o nell’altro e la vita vi sorprenderà.

Gemelli In amore se vi siete lasciati una storia alle spalle, riuscite ad andare avanti. Nel lavoro questo potrebbe rivelarsi un ottimo periodo soprattutto se siete un libero professionista.

Cancro C’è un problema che ti preoccupa ma per il quale non potete fare nulla in questo momento. La cosa migliore che la giornata di oggi vi riserva è fare ciò che vi piace di più e cercare un modo per realizzare i vostri desideri.

Leone Siete in un ottimo momento per intraprendere nuove avventure professionali. Oggi o nei prossimi giorni qualcuno potrebbe proporvi qualcosa che sarebbe il primo passo per un cambiamento importante.

Vergine Agite con il cuore e non permettete alla paura di invadervi. Nel lavoro datevi del tempo e prendete una cosa per volta. In amore anche i rapporti più stabili potrebbero conoscere un po’ di pausa.

Bilancia Siete poco motivati e i cambiamenti sono buoni. Fare sempre la stessa cosa può diventare noioso. Cercate di essere creativi e di sviluppare tutte le opzioni per la ricerca del divertimento e per alimentare la curiosità.

Scorpione Cercate di limitare le vostre spese il più possibile: ultimamente state facendo troppe esborsi che non sono affatto necessari. Iniziate fin da ora a pianificare il vostro viaggio estivo in base alle vostre finanze.

Sagittario Nuove sfide vi si apriranno oggi e a volte penserete di non essere in grado di assumervi tante responsabilità. Ascoltate attentamente ciò che la tua saggezza interiore ha da dirvi e scegliete ciò che per voi è prioritario.

Capricorno I vostri pregiudizi non vi aiutano affatto: vi confondono solo. Cercate di liberarvi da certe ossessioni e affrontate il momento presente con entusiasmo. In amore vi sentirete tesi e nervosi.

Acquario Non potete permettere che i giorni passino ripetuti e uguali senza che nulla cambi. Ricordare il passato è buono solo se imparate la lezione da ciò che è avvenuto una volta. In ambito professionale cercate di essere tranquilli ed energici.