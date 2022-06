Oroscopo di Paolo Fox Giovedì 2 Giugno 2022: Toro passionale

Ariete Buona giornata questa di giovedì per il segno dell’Ariete. Oggi questa Luna dissonante parla di piccoli sconti e anche domani potrà capitare di arrabbiarsi ma attenzione adesso non avete nulla da rimproverarvi. In un quadro generale per un mese di Giugno di grande recupero queste 48 ore portano qualche piccolo fastidio.

Toro I nati sotto il segno del Toro dovrebbero ritrovare la passionalità che Venere impone e anche la verità che può tornare a galla in quei rapporti che sono rimasti fermi a causa di situazioni esterne. Spesso non c’è bisogno di discutere o di avere una relazione conflittuale, adesso c’è maggiore capacità di azione, se dovete parlare di cose importanti cercate di farlo entro venerdì.

Gemelli Sfruttate al meglio questo periodo di impeto ma anche di buone emozioni. Venere tra poco entrerà nel segno e quindi tutte le conoscenze che si faranno nelle prime tre settimane di giugno potrebbero diventare ancora più importanti. E’ momento di riscatto anche per quanto riguarda le emozioni del cuore.

Cancro Per i nati sotto il segno del Cancro con la Luna nel segno è facile vivere delle emozioni strane, siete un pochino più vulnerabili, come se alcune situazioni vi toccassero un po’ di più, come se vi trovaste di fronte a delle scelte da fare e non sapete come agire. Un po’ di cautela è necessaria, un po’ di agitazione può rimanere nei rapporti con Capricorno e Ariete. Sarà un mese di riscatto per l’amore, un po’ strano ancora per il lavoro.

Leone Per il segno del Leone ben vengano le giornate di sabato e domenica, bene organizzare qualcosa di bello e simpatico. E’ come se vi riappropriaste di alcuni spazi e ritrovaste una base solida dentro di voi. Giugno sarà un mese che metterà alla prova i rapporti che nel passato hanno avuto problemi, grande cielo per coloro che lavorano in proprio e vogliono superare un esame.

Vergine Cari nati sotto il segno della Vergine queste giornate di giovedì e venerdì riportano alla luce la natura più tenera del vostro segno, quella che rivelate a pochissime persone. Il fine settimana in arrivo potrebbe raccontare storie nuove e anche regalare uno spazio di riflessione in più. Venere aiuta un buon recupero nel lavoro se sarete molto determinati.

Bilancia Ci sono dei giorni in cui tutto sembra chiaro, limpido e altri in cui tutto non è così facile da gestire, cercate di liberarvi da qualche ansia. Dovreste riscoprire il piacere di vivere alla giornata, andate avanti cercando di non dare spazio a persone che magari sono state anche contente di vedervi a disagio.

Scorpione Questa è una settimana a metà, non ci sono grandi limiti ma neanche grandi ambizioni o situazioni da sfruttare ecco perché questa giornata pure con la Luna favorevole, potrebbe non soddisfarvi del tutto. In amore se siete single adesso vivete alla giornata o comunque le relazioni non sono la vostra priorità. In questo momento una sfida può appassionarvi anche se magari sarà snervante.

Sagittario Approfittate di questo momento anche per organizzare le giornate migliori in arrivo. Questo è un momento di forza per un cambiamento importante. Se ci sono state delle problematiche, adesso, con Giove e Marte favorevoli, si potranno superare. Per l’estate potrebbero avere un progetto di libertà e di azione, questa giornata di giovedì è piuttosto faticosa ma in serata avrete cinque stelle di forza anche in amore.

Capricorno Molto importante cercare di farsi scivolare le cose addosso, abbiamo una Luna opposta per cui vi capiterà di vivere piccole tensioni o magari sentirvi contro qualcuno, cercate di farvi apprezzare per quello che valete.

Acquario Momento importante per scoprire nuove amicizie e farsi vedere in un nuovi ambienti poi se ci sono delle cose da dire meglio parlare entro venerdì, questo anche perché sabato e domenica sono delle giornate in cui potrebbe ritornare una certa tensione che bisogna cercare di evitare. Lasciatevi andare.