Oroscopo di Paolo Fox Mercoledì 23 Marzo 2022: Acquario protagonista

Ariete Parliamo di stelle in queste mercoledì ricordando che l’Ariete è pronto veramente a fare il grande salto, che poi sarà ancora più importante da metà Maggio. Questo può anche indicare il fatto che alcuni progetti, programmi che sono iniziati durante l’autunno saranno riconfermati…o che magari una vostra idea partirà e vi porterà lontano, cercate sempre di recuperare un buon sentimento. Le persone che sono rimaste sole trovano un nuovo amore, quelli che hanno il partner di sempre devono solo ritrovare intimità.

Toro E’ importante che il segno del Toro oggi faccia una attenta analisi della propria vita soprattutto a livello sentimentale. Inseriamo anche eventuali dispute non volute che possono avere riguardato anche la famiglia, con sorelle o parenti, in certi legami in realtà questo senso di disagio che avete vissuto di recente potrebbe avervi portato ad una sorta di apparente rassegnazione, in realtà un vero Toro non si rassegna mai. Ecco perché è probabile che tra lunedì e martedì + probabile che voi vi siate infastiditi e innervositi con chi meritava a vostro avviso un certo trattamento.

Gemelli Per il segno dei Gemelli questa è una giornata strana e un po’ sottotono. Non vorremmo ci fossero piccole privazioni, una giornata non comporta comunque un blocco per la vita ma solo un attimo di riflessione. Sabato e domenica andrà già meglio. In famiglia, anche nei sentimenti e per le questioni legali, c’è un ritardo.

Cancro Il segno del Cancro in questo momento sente che è arrivato il periodo migliore per parlare di amore. Aprile darà ancora di più visto che Venere sarà positiva. Chi ha vissuto una crisi probabilmente non vorrà rimettersi in coppia ma vorrà vivere qualche esperienza divertente. Le coppie formate da poco hanno avuto qualche pensiero e i single considerano rompiscatole gli spasimanti. Quando ci sono problemi che riguardano l’aspetto pratico della vita i sentimenti vengono penalizzati.

Leone Il Leone riconquista quel grande ruolo che poi sarà da protagonista nella seconda parte dell’anno. Questo non è un periodo no ma un periodo in cui accade poco o magari anche se vi fanno una proposta risponderete che ne riparlerete dopo. Questo non è un grande periodo di forma ma è comunque una fase passeggera, prendete tutto con filosofia e se dovete fare un discorso d’amore aspettate il weekend.

Vergine Il segno della Vergine vive momenti di pressione e stress. State facendo bene ma avete molti nemici attorno, magari vogliono quello che hai tu. Quando ci sono situazioni poco chiare tendete a stare in disparte e fate bene perché questo è anche il momento giusto per le strategie. In questi ultimi tempo qualcuno vi ha deluso, attenzione alla forma fisica tra oggi e domani.

Bilancia Per il segno della Bilancia in questo momento c’è una sfida da vincere, il periodo futuro va diviso in momenti importanti e altri meno validi quindi chi ha problemi sul lavoro parli adesso e chi ha problemi d’amore parli sabato e domenica. Siete immersi in una serie di tensioni che sono determinati da accadimenti che non avreste voluto vivere ma che purtroppo si stanno susseguendo uno dopo l’altro.

Scorpione Scorpione inizia la settimana in maniera un po’ pesante ma ora va già meglio. Ci sono comunque piccole tensioni da superare, anche in famiglia e per motivi banali. Siete facilmente irritabili. Attenzioni agli amori del passato o a relazioni che sembrano spuntate per caso, prima erano importanti ma ora no. Secondo qualcuno siete diventati più cinici ma la realtà è che volete solo difendervi dalla stupidità di alcune persone.

Sagittario Il Sagittario si sente particolarmente stanco in questo periodo e crediamo che per qualche giorno sarebbe meglio per voi divagare con mente e spirito. Quando c’è qualcosa che non va preferite andare da un’altra parte, isolarvi anche fisicamente in casa. C’è una discussione? Uscite di casa o andate da un’altra parte, il fatto di ritrovarvi in un’altra dimensione, in un altro luogo, non riuscite ovviamente a farvi superare la difficoltà in se ma vi fa vedere le cose da una prospettiva, dall’alto e questo è molto importante.

Capricorno Per il segno del Capricorno questi due giorni sono molto vigorosi e anche interessanti. Noi ci auguriamo veramente che voi possiate ritrovare quello stato di grazia, forza, equilibrio che non diciamo è stato perso ma comunque è stato messo a dura prova nel corso di queste ultime settimane, con Mercurio e Giove favorevoli proprio in questo momento potete avere una piccola soddisfazione, che sia togliervi un sassolino o pensare che in fondo avete fatto bene ad annullare un impegno. Ora potete dare spazio a qualcosa di più, giornata nel complesso interessante.

Acquario Il segno dell’Acquario è protagonista di questa settimana, se non altro perché a livello di idee e di comunicazione di forza, energia, volontà, le stelle sono forti ma la cosa che ci piace è il vostro desiderio è allargare il giro delle amicizie. State cercando alleanze per superare uno stallo oppure sviluppare nuovi progetti. Con il partner potete fare follie ma è importante avere la persona giusta. Potete vivere momenti di stress ma va già molto meglio rispetto a inizio settimana.