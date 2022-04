Oroscopo di Paolo Fox Domenica 24 Aprile 2022: Sagittario innovativo

Ariete La giornata di domani promette bene e la prossima settimana ancora di più! Siete vicini ad un profondo cambiamento nella vostra vita. Molte cose stanno per succedere e molti di voi troveranno finalmente le soluzioni a fastidiosi problemi che si trascinano da tempo.

Toro Domani sarà fondamentale recuperare un po’ di tranquillità. Approfittate di questa domenica per ricaricare le energie quindi non andate troppo lontani. Avete avuto giornate stancanti e nelle prossime ore vi dimostrerete pensierosi e provati. Per fortuna un bel progetto vi sarà a breve grandi soddisfazioni.

Gemelli Domani dovreste iniziare a scrollarvi di dosso il nervosismo nei confronti di qualcuno e guardare avanti, al mese di Maggio. A breve arriveranno informazioni utili per il futuro. In amore è fondamentale continuare ad avere prudenza, almeno finché non finisce Aprile.

Cancro Nella giornata di domani cresce il bisogni di amore, affetti e amicizie. Chi è da solo in questo periodo si è concentrato di più sulle amicizie e sulle idee. Sul posto di lavoro siete chiamati a prendere una decisione. Buttatevi nelle cose, agitate le acque e datevi da fare.

Leone Quella di domani si annuncia essere una giornata faticosa e nervosa ma non negativa! Siete protetti da stelle molto forti. State aspettando il risultato di una prova o di un esame. Per fare una cosa alla quale tenete dovrete passare per il giudizio di altri e questo non vi piace. State attenti alle distrazioni.

Vergine Nella giornata di domani potrete godervi una giornata di relax e ricaricare le energie. E’ probabile che in questi giorni ci possano essere distrazioni in famiglia e nel lavoro. Datevi da fare per recuperare la serenità anche perché non siete persone alle quali piacciono i contrasti.

Bilancia La giornata di domani si preannuncia una giornata che vi schiarirà le idee. Vi trovate vicino ad un punto di svolta ed entro 15 giorni sarete impegnati a prendere una decisione molto importante. La seconda metà dell’anno prosegue sulla scia di quello che avete fatto nella prima metà. Allontanate le cose inutile ed evitate contrasti.

Scorpione Domani evitate di strapazzarvi troppo, evitate stress e cercate di riposare. Il rischio è di avvertire tensioni nel corso della giornata. Non siate troppo nervosi! Per fortuna la serata andrà meglio ma dovete cercare di non affaticarvi!

Sagittario Domani sarà una giornata caratterizzata dall’innovazione. Sta per cominciare un periodo di evoluzione che prima sembrava bloccata ma da Maggio soprattutto la ruota gira a vostro favore. Le prossime giornate saranno anche utili per rinnovare o interrompere rapporti.

Capricorno Dalla giornata di domani ritrovate l’amore e sfrutterete al meglio Venere e Giove. Un cielo importante vi accompagna nonostante nell’ultimo periodo sia mancato equilibrio. Sul lavoro, approfittate della prima settimana di Maggio.

Acquario A partire da domani noterete un notevole cambiamento in meglio. Presto per voi arriverà anche un bel successo che vi darà tanta forza. Evitate tensioni, siate diplomatici. Maggio sarà un mese particolarmente intrigante per le emozioni.