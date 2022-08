Oroscopo di Paolo Fox Sabato 27 Agosto 2022: Bilancia stimolato

Sarà un’altra buona giornata, se vorrete avanzare una richiesta, prendervi una rivincita. In questo periodo, anche se state avendo ancora delle difficoltà, saprete superarle in maniera più efficace.

La Luna sarà favorevole e vi regalerà più vitalità e voglia di amare . Da giorni state cercando di vivere in modo chiaro, anche a costo di chiudere le relazioni che non stanno andando più avanti.

Gemelli

Dovrete affrontare una Luna in quadratura che ti darà noia per tutto il weekend. Per fortuna, Mercurio da poco favorevole vi darà manforte nelle trattative, negli affari. Non sottovalutate nessuna intuizione, avrete spunti interessanti.