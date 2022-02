Oroscopo di Paolo Fox Lunedì 7 Febbraio 2022: Vergine forte

Ariete L’Ariete sente che verrà il momento di fare qualcosa di diverso e sappiamo che molto delle situazioni che state analizzando e vivendo saranno portatrici di fortuna magari di un rinnovo di accordi perché maggio sarà un mese di grandi eventi. In questo periodo cercate di evitare conflitti in famiglia e soprattutto se ci sono delle questioni di casa aperte, prestate attenzione.

Toro E’ vero che abbiamo Mercurio e Venere favorevoli e questo rappresenta una piccola vittoria, un cambiamento importante ma resta questa posizione pesante di Saturno che indica qualche modo la necessità di cambiare vita e cambiare ritmi. Il cambiamento potrebbe essere fonte di serenità ed è proprio questo quello che state cercando, l’amore si è confermato, può durare molto una novità.

Gemelli Il segno dei Gemelli sente che c’è qualcosa che non va che bisogna mettere in ordine, questo può indicare anche qualche piccolo contrasto nel lavoro o la necessità di fermarsi un attimo a ragione. Per fortuna si esce vincenti, l’astrologo raccomanda soprattutto se c’è un contratto in scadenza oppure una questione burocratica da mettere in chiaro. Attenzione perché il rischio adesso è di precipitarsi e fare le cose di corsa.

Cancro Avere pianeti in opposizione significa entrare in crisi non solo con l’ambiente circostante a volte anche con se stessi ecco perché dalla fine dell’anno scorso alcuni nati Cancro sono stati molto prudenti nei rapporti o abbiano avuto tempo per riflettere, per cambiare alcuni rapporti. L’amore va seguito con molta attenzione. E’ probabile che in questo momento ci siano tante cose da rivedere.

Leone Potete vincere delle sfide però ricordiamo che tutti gli incarichi, le novità che nascono in questo periodo e che magari sono anche arrivate alla fine dello scorso anno nascono con Saturno opposto per cui ci sono delle intemperanze. Cercate di mantenere sotto controllo i sentimenti perché le storie che ora sono in crisi o comunque poco chiare a Marzo potrebbero conoscere un dentro o fuori definitivo.

Vergine Avere Mercurio e Venere favorevoli è certamente un segnale di grande forza e di energia da spendere soprattutto nei rapporti con gli altri e sappiamo che voi siete degli strateghi, sapete come ottenere dei vantaggi. In questo periodo non solo potrete vincere una sfida ma anche riuscire ad avere una visione globale del proprio futuro.

Bilancia La Bilancia ha una grande voglia di emergere e soprattutto di liberarsi da tanti pensieri. Avete bisogno di una soluzione imminente per riuscire a liberarvi di un peso e ritrovare l’equilibrio perso. Questa forza che state ricercando negli altri non sempre si riesce a trovarla ed ecco perché ci sono delle polemiche o delle tensioni che riguardano la famiglia.

Scorpione Questo inizio di settimana è un pochino turbolento, probabile che ci sia qualche difficoltà. Vi sentite un po’ sotto pressione a causa dell’effetto di questa Luna opposta che parla di piccole attenzione che si possono superare anche perché in questo periodo potete contare su Giove favorevole. In queste due giornate di inizio settimana il consiglio è quello di fare le cose con calma perché addirittura c’è chi dorme male o è troppo confuso.

Sagittario Il Sagittario sente che c’è la necessità di vivere qualcosa di nuovo soprattutto in questo momento, di esplorare nuovi orizzonti. Con Saturno favorevole è possibile iniziare nuovi progetti per il futuro ma soprattutto dedicarsi ad un grande amore favorito da nuovi incontri. Se c’è già una persona al vostro fianco cercate di coltivare questo rapporto.

Capricorno Per il Capricorno questo è un periodo di impegno ma anche di piccole soddisfazioni che potreste ricevere: per esempio è probabile che voi entro Maggio dobbiate rivedere un accordo di lavoro. Ricordiamo che Maggio e Giugno saranno mesi un pochino complicati mentre in questo periodo ancora potete pretendere, potete richiedere. Prima di arrivare a questa fase di incertezza primaverile bisogna coltivare tutte le possibilità che ci sono.

Acquario Avete voglia di libertà ma non solo perché siete il segno delle grandi utopie ma anche perché certe situazioni non sono più desiderate e quindi nasce nella maggioranza degli Acquario il desiderio di andare lontano magari anche semplicemente di slegarsi da relazioni che non sono più valide. Trasformare la propria vita dall’oggi al domani è qualcosa di difficile da porre in essere soprattutto se ci sono pochi soldi.