Oroscopo di Paolo Fox Martedì 8 Marzo 2022: Toro pensieroso

Ariete Ariete in netto recupero anche se la situazione professionale è ancora piuttosto impegnativa. Forse non avete risolto tutto ma gli stimoli a fare non mancano. E’ vero che siete ancora in lotta ma è anche vero che i risultati sono dietro l’angolo, l’unica cosa che l’astrologo chiede è di non strafare.

Toro Il Toro in amore non deve dare tutto per scontato, per fortuna la sicurezza non viene a mancare però tutti i rapporti in bilico dovranno in qualche modo essere risolti. Il mese di Marzo non accetta situazioni ambigue. In ambito professionale bisogna capire cosa fare, certo non è ancora un periodo generoso e molte spese ci sono state per la casa. I pensieri sono troppi.

Gemelli Questa giornata di martedì porta una bella voglia di rimettersi in gioco e l’astrologo continua a pensare che avete una grande voglia di riscatto. Se fino a qualche tempo fa il lavoro era al centro dei vostri interessi, adesso potrebbe tornare ad essere l’amore il centro di tutto. Venere attiva indica incontri e possibili trasgressioni.

Cancro Molto importante adesso che il segno del Cancro metta una pietra sopra al passato cosa che è molto difficile per voi nati del segno che vivete di ricordi ma se i ricordi fanno male, bisogna andare oltre. In questo periodo piuttosto agitato anche dal punto di vista sociale, cercate di mantenere una certa serenità interiore.

Leone Siete molto stanchi di ripetere sempre le solite cose e anche di dover affrontare costantemente prove, siete una persona che difficilmente non accetta una sfida. Per fortuna siete anche una persona con una visione della realtà concreta che non disdegna una vita avventurosa. In questo periodo ci sono delle novità che riguardano il lavoro, questioni pratiche che devono essere affrontare con coraggio.

Vergine La Vergine sa benissimo quello che deve fare nella vita, il problema sono i nemici, le persone che cercano di ostacolarvi. Ricordate che questo è un momento in cui non è facile riuscire a mantenere un certo equilibrio con gli altri, sentite che alcune persone non sono adeguate, mercoledì e giovedì saranno due giornate in cui potreste essere presi in contropiede.

Bilancia La Bilancia vive tre giornate di recupero considerando anche il fatto che attorno a giovedì potrebbe esserci una bella novità, è chiaro che bisogna capire da dove si parte. Per fortuna nonostante abbiate ancora grandi problemi piano piano si riparte. Una soluzione arriva a breve, qualche problema tra oggi e giovedì potrà essere superato.

Scorpione Lo Scorpione questa settimana è pensieroso, cercate di evitare i conflitti diretti. In amore è probabile che una persona sia un tantino lontana da voi, facile che in questo momento si senta un po’ sotto pressione o sotto il controllo di qualcuno che non dovrebbe permettersi di fare strane o incaute osservazioni sul vostro conto.

Sagittario Il Sagittario tra martedì e giovedì dovrebbe parlare solo a ragion veduta perché quando vi scappa la pazienza diventate irruenti. Oggi siete ancora protetti ma domani potrà capitare un momento di agitazione e non si esclude che questa sera ci sia qualche piccolo problema. C’è un recupero in amore, anche nel lavoro e nello studio si può recuperare.

Capricorno Avete una situazione astrologica strana ed entro maggio è probabile che dobbiate dare delle risposte di lavoro o tracciare un percorso che è cambiato. Sarà importante impostare un nuovo progetto, voi non amate stare in sospeso e volete sempre accumulare certezze anche per il futuro. La tensione si fa sentire in certe giornate come quella di oggi, l’amore può salvare così anche l’amicizia o la confidenza con una persona con cui sfogarvi.

Acquario Queste sono giornate abbastanza febbrili perché bisogna programmare qualcosa di bello per il futuro, c’è anche chi si prenderà una piccola o grande soddisfazione. Visto che Venere da qualche ora si trova nel vostro segno zodiacale bisogna rispolverare l’amore, le emozioni vere e i progetti che portano lontano. Occhi alle distrazioni.