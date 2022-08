Oroscopo di Paolo Fox Mercoledì 3 Agosto 2022: Scorpione creativo

Ariete Dovete avere ancora pazienza perché da ieri tutto è scombinato, ci sono stati ritardi e appuntamenti saltati. L’Ariete si arrabbia proprio come voi avreste desiderato. Evitate di mettervi a parlare con un Ariete infuriato perché non si riuscirebbe a trovare un compromesso a breve. Se ci sono stati problemi in famiglia, questi potevano essere evitati con maggiore calma.

Toro Fino a sabato consigliamo di essere un pochino cauti. E’ strano questo cielo perché, anche se sono tanti anni che guardiamo le stelle, non abbiamo mai visto un Oroscopo così impetuoso. Bisogna ricordare che secondo la tradizione astrologica il Toro rappresenta stabilità e costanza. I nati nel segno cercano l’amore per la vita dopo i 30 anni. Liberatevi di un peso: solo chi ha confermato un amore ora è più sereno.

Gemelli Piace questo cielo, piacerà ancora di più dalla settimana prossima quando Venere sarà attiva. Non bisogna pensare che la vita sia solo costrizione e difficoltà. E’ chiaro che se guardiamo nel dettaglio c’è sempre qualcosa che non va o per cui possiamo essere preoccupati. Pensiamo alle persone che hanno una grande famiglia, tanti parenti. In amore i cuori solitari devono darsi da fare.

Cancro Non è la giornata migliore per mettersi a discutere. Ogni tanto ci sono delle strane malinconie, che appaiono all’improvviso. Capita a coloro che tengono dentro molte insoddisfazioni. I nati Cancro non vogliono che sconosciuti possano entrare nella loro privacy e soprattutto diffondere in giro le proprie insicurezze. Le persone che sono state allontanate dalla vostra vita non devono più avere un ruolo importante.

Leone Concentrate la vostra forza su questa giornata, poi avremo tra giovedì e sabato qualche piccolo problema da risolvere, più che altro dal punto di vista economico. Nel dettaglio, c’è una persona che vi interessa quindi andate avanti, questo cielo di Agosto è molto importante. Quando si ha successo è normale avere nemici, la cosa può sia infastidire sia inorgoglire.

Vergine Pensate a come stavate un mese fa. Oggi siete più forti e rigorosi. Chi ha avuto un grande problema sa come risolverlo, avete meno fastidi in questo periodo. Questo è un periodo inoltre di grandi incontri e da venerdì ci sarà un Oroscopo importante per tutti quelli che hanno grandi progetti.

Bilancia Luna nel segno regala una bella emotività, ma è sul piano delle emozioni che si gioca anche l’Oroscopo dei prossimi mesi. Sapete di essere una persona emotiva. Mettete da parte incertezze e scontentezze, facile a dirsi ma non a farsi. Attenti alle competizioni: se uno lavora e l’altro no, se ogni tanto si fa a gara a chi è più bravo. Dalla prossima settimana le emozioni saranno più chiare.

Scorpione Scorpione governato da Marte e sappiamo che questo pianeta rappresenta il dominio, il comando, la battaglia! Bisogna aggiungere poi che lo Scorpione è un segno molto creativo non a caso alcuni grandi registi sono di questo segno. Importante ora sviluppare la vostra creatività.

Sagittario Questa Luna è favorevole e solo domenica sarà una giornata strana ma avremo modo di parlarne. coloro che avevano da tempo una storia ufficiosa vorranno ufficializzarla. Raccomandiamo sempre di fare il passo secondo la gamba, perché il Sagittario si entusiasma facilmente quando vive un grande amore se c’è un sentimento libero alla base.

Capricorno Non staccatevi troppo dalla realtà, anche se ogni tanto è pesante affrontarla. Ogni tanto con il pensiero fuggite e volete stare da soli. Pensate di essere circondati da rompiscatole e probabilmente è così. In certi rapporti professionali manca sicurezza e dovete dare prova di autorevolezza.

Acquario Questa giornata è importante poi domani inizia un momento di stress. Giovedì, venerdì e sabato anticipiamo giorni un po’ strampalati. Tra giovedì e sabato qualche piccolo conflitto può tornare. Recuperate fiducia nelle vostre capacità anche se a volte vi sembra che il mondo stia andando in una direzione opposta alla vostra.