Oroscopo Paolo Fox Giovedì 13 Ottobre 2022: Capricorno potente

Oggi abbiamo una Luna interessante, dobbiamo ricordare però che questo è un periodo che nasce con opposizioni planetarie e il rischio più grande è quello di sentirsi criticati o di sentirsi sobbarcati dal impegni successivi. Facile sentirsi nell’occhio del ciclone per vari motivi, in amore ci vuole attenzione.

Sono giornate che inaugurano un momento di recupero rispetto al passato, molti si stanno accorgendo che è importante anche cercare di recuperare l’amore, in particolare quelli che hanno vissuto una separazione recente. Periodo migliore per chi deve riscattarsi rispetto ad un passato difficile.

Gemelli

Possiamo dire che questa è una giornata valida, come lo sarà anche quella di venerdì. Molti i pianeti favorevoli e tra l’altro sensazioni buone riguardano anche il cuore. L’amore torna in primo piano come il desiderio di amare per chi è single da tanto tempo.