Oroscopo Paolo Fox Sabato 17 Settembre 2022: Bilancia creativo

Ariete Avete degli obiettivi chiari in testa ma vi sembra di tergiversare. Trovare la giusta via di mezzo risulterà più difficile del previsto, perché le aspettative sono alte. Forse non è il momento di fare il passo più lungo della gamba. Non demordete presto le cose andranno meglio.

Toro Ci saranno forti emozioni da vivere il prima possibile. Non tutto sta andando per il verso giusto, ma presto migliorerete la vostra condizione. Non vedete l’ora di esprimere la vostra idea, ma forse è il caso di aspettare.

Gemelli Avete paura di tradire un segreto o di ferire qualcuno parlando troppo o nelle cattive condizioni. Forse è il caso di attendere perché presto arriveranno momenti migliori. Insomma abbiate un po’ di pazienza e poi tutto migliorerà.

Cancro Non avete bisogno di eccessi per dimostrare il vostro affetto a una persona speciale. Potete anche cercare di nascondere le vostre emozioni anche se alla fine è sempre meglio essere se stessi e lasciar trasparire i propri sentimenti.

Leone Vi sentite fiduciosi e nel complesso tutto sta andando per il verso giusto, anche se ci sarebbe ancora qualcosa da aggiustare. Ma è presto per cantar vittoria, qualcosa o qualcuno potrebbe ancora tradirvi.

Vergine Le ultime giornate sono state piuttosto impegnative. Questo mese dovrebbe essere propizio per incrementare un po’ le vostre entrate. Ultimamente avete speso oltre il previsto, evitate ulteriori uscite e spese.

Bilancia Avete tante idee creative, potete insomma costruire cose interessanti e portare avanti i vostri progetti. Un caro amico oggi si rivelerà decisivo per voi, potrebbe darvi una mano a risolvere problemi o prendere decisioni importanti. Circondatevi di persone positive.

Scorpione Potete trascorrere momenti speciali con i vostri cari, non sminuite le vostre emozioni. Sono sempre sincere e non vanno nascoste. Godete di una sensazione di fiducia e sicurezza, anche in amore.

Sagittario Vi piace una persona e non avete motivo di nascondervi. Forse è meglio godersi l’eccitazione ma evitare ogni trappola. Insomma, fatevi avanti e non temete, tutto può andare per il verso giusto. A volte pensate di essere una persona tutta di un pezzo, ma siete anche ironici.

Capricorno La vostra luce in fondo al tunnel per quanto riguarda la vita amorosa è complicata. Non tutto sta andando per il verso giusto, forse qualcuno vi ha tradito e non state capendo da che parte andare. Rimboccatevi le maniche perché tutto si aggiusterà presto.

Acquario Tendete a interpretare ogni circostanza della vostra vita in base a come state interpretando i vostri obiettivi per il futuro. Non è il caso di prendersela troppo se qualcosa non va come vorreste.