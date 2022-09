Oroscopo Paolo Fox Lunedì 19 Settembre 2022: Scorpione stanco

Ariete State per vivere una settimana molto difficile soprattutto per quanto riguarda l’amore. Il tutto a causa di varie indecisioni e nuove responsabilità. Per quanto riguarda il lavoro, non sono consigliati cambiamenti repentini.

Toro Avete voglia di chiarimenti, non si esclude un ritorno di fiamma. I cuori solitari si daranno da fare. Urano in transito nel vostro segno vi farà desiderare cambiamenti sul lavoro.

Gemelli Questa settimana finalmente l’amore procederà al meglio dopo la crisi che avete avuto la settimana scorsa. Chi è single potrebbe vivere un ritorno di fiamma. Per quanto riguarda il lavoro, sono in arrivo soddisfazioni.

Cancro Questa settimana soffrirete un po’ sul lavoro poiché non riuscirete a farvi apprezzare come vorreste. In amore le cose invece procederanno bene e, se non avete paura a mettervi in gioco, potreste ricevere buone risposte dal partner.

Leone Sarete ancora pazzi d’amore ma fate attenzione a non dare adito a storie fallimentari. Capite quando dire basta. Importanti novità anche sul lavoro.

Vergine Per voi è arrivato il momento di definire una storia d’amore o di fare nuovi incontri. Per quanto riguarda il lavoro, tutto procede bene e la salute sarà più forte di prima a partire da giovedì grazie alla Luna in buon aspetto.

Bilancia Attenzione per quanto riguarda il lavoro dal momento che potreste vivere qualche problema con i colleghi e i collaboratori. Settimana buona per l’amore dal momento che avete Venere nel segno.

Scorpione Quelle di martedì e mercoledì saranno delle giornate faticose. Nelle prossime ore preparatevi e riposate. In amore andrà alla grande con Marte in ottimo aspetto che rafforza la sessualità e l’erotismo.

Sagittario Questa settimana sarà molto importante per quanto riguarda l’amore dato che avete Venere positiva nel segno. Per quanto riguarda il lavoro, avrete qualche perplessità in meno e sono in arrivo nuovi accordi.

Capricorno Dovrete essere molto calmi e agire con cautela, le cose non stanno andando bene. In amore sarete molto indecisi e per questo motivo cercate di evitare i conflitti. Le cose non sono molto chiare nemmeno sul lavoro e in famiglia

Acquario Avrete una marcia in più per quanto riguarda l’amore e l’amicizia. In generale desiderate rinnovare la vostra vita, non importa quanta fatica vi sia richiesta, l’importante per voi è riuscire a realizzare ciò che desiderate. Avete voglia di un cambiamento anche sul lavoro.