Oroscopo Paolo Fox Mercoledì 2 Novembre 2022: Toro nervoso

Ariete Giornata che piace anche se c’è sempre qualche momento di tensione da tenere sotto controllo. Voi sapete benissimo cosa fare e continuiamo a pensare che questo sia un anno in cui un premio se non è arrivato arriverà. Le vostre qualità non si discutono ma ci sono collaborazioni da rivedere.

Toro Abbiamo spiegato che l’inizio di questa settimana sarebbe stata sotto pressione e crediamo proprio che questa giornata di mercoledì riveli uno stato di nervosismo presente nella vostra vita. Voi non cercate complicazioni ma dovete risolvere alcune problematiche che sono nate negli ultimi mesi, e qui ognuno ha il suo problema, c’è chi deve mettere a posto questioni di carattere economico o legale.

Gemelli Questa giornata di mercoledì è più interessante, Marte nel segno rivela una bella capacità di azione ma anche molta agitazione. Nel corso degli ultimi giorni un vostro gesto o una parola di troppo potrebbero avere creato scompiglio. A voi piace giocare ma attenzione a non dare manforte a qualcuno che potrebbe giudicarvi con troppa severità.

Cancro Oroscopo migliore, anche se sappiamo che le preoccupazioni non sono del tutto svanite. Fino al 20 Dicembre avremo di nuovo l’apporto di un Giove interessante, come se in questi giorni voi riceveste notizie migliori oppure prendeste le cose con più filosofia, quello che vi faceva male prima ora vi scivola addosso.

Leone Questa Luna in opposizione parla di un mercoledì faticoso, i nati sotto questo segno zodiacale si stanno trattenendo per non dire tutto quello che pensano. Il segno del Leone è un segno volitivo e impulsivo, quindi quando sente di dover dire qualcosa non si trattiene anche se sa che un’affermazione può scatenare polemiche.

Vergine C’è qualcosa che non va? Una persona tenta di bloccare le vostre azioni o si mette in messo alle vostre scelte? Bene chiarire quello che non va oggi, questo perché tra giovedì e venerdì potrebbe scattare quel meccanismo di rifiuto che parzialmente si è già fatto notare agli inizi del mese di Ottobre. In altre parole se ci sono persone che non sopportate potreste abbandonare ogni atteggiamento diplomatico e mandarle direttamente a quel paese, ma ancora è mercoledì, si fa in tempo ad evitare uno scontro.

Bilancia Questa giornata di mercoledì è utile per ritrovare sicurezza in se stessi, alcuni Bilancia anche se fanno vedere a tutti di essere molto sicuri vivono profonde insicurezze, inoltre c’è da dire che alcuni sono rimasti male per una lontananza d’amore, una difficoltà di comprensione che c’è stata nel corso degli ultimi mesi.

Scorpione Tra mercoledì e venerdì è previsto un miglioramento, una bella notizia potrebbe essere in arrivo. Per alcuni solo un piccolo fastidio fisico o reumatico da superare, potrebbe essere l’effetto di una Luna contraria che ancora si fa sentire, ma pensiamo alle cose positive, da oggi abbiamo un Oroscopo interessante, quindi invitiamo a mettervi in gioco.

Sagittario Mercoledì interessante per i rapporti con gli altri, Novembre sarà un mese importante, nasce in sordina ma si farà sentire dal 16 in poi quindi qualsiasi cosa si abbia in mente di fare sarà bene agire. Quello che si fa ora darà buoni risultati nella seconda parte del mese, è un periodo lontano dalle difficoltà e incomprensioni di Settembre.

Capricorno Continuiamo a pensare che il vostro sia un segno sempre favorito e se adesso ci sono difficoltà o non riuscite a fare tutto quello che vorreste non preoccupatevi, perché il 2023 sarà un anno da vincitori. All’inizio sarà un pochino difficile imporsi, come se doveste superare un esame o superare la diffidenza degli altri ma basterà essere se stessi e tutto sarà più facile.

Acquario Sono giornate particolari, un po’ di nervosismo si farà sentire anche se non manca di base un buon successo, la capacità di andare avanti. Ci sono persone che non vi danno sufficiente motivazione oppure siete stanchi di vivere competizioni inutili.