Oroscopo Paolo Fox 2024, tutti i segni zodiacali

Ariete Avete un progetto importante da programmare? Non esitate. I primi mesi dell’anno saranno importanti. Avrete tanta voglia di muovervi, di fare nuove conoscenze, di avere dei punti di riferimento fissi in amore. Aprile sarà un mese decisivo, Venere toccherà il segno. Quelli tra aprile e giugno saranno mesi importanti anche per rinnovare un accordo in amore, per pensare ad un figlio. Le relazioni in ambito lavorativo sono importanti. La prima parte dell’anno sarà utile per programmare quello che ci sarà nella seconda. Da giugno Giove sarà interessante, picchi di fortuna ad aprile e giugno.

Toro Giove sarà nel segno e Saturno sarà favorevole. I Toro hanno tanta voglia di iniziare qualcosa di nuovo e proseguirlo, ma i tempi sono stretti. Se avete bisogno di mettere in chiaro ciò che dovete fare, fatelo entro la primavera. Soprattutto se ci sono contenziosi aperti, se dovete mettere questioni di carattere economico al loro posto. Chi ci tiene al proprio ruolo o deve farsi riconfermare un accordo, dovrà agire entro maggio. La seconda parte dell’anno non sarà difficile ma avrà bisogno di qualche tutela, soprattutto nelle relazioni.

Gemelli Il cielo imporrà una scelta anche dal punto di vista professionale importante. Sarà importante verificare la tenuta di alcuni rapporti. Giove entrerà nel segno da giugno, sarà un po’ afflitto da Saturno. Alcune decisioni di lavoro costeranno care, o dovrete mettere voi le cose in chiaro. Le relazioni più belle possono nascere durante la primavera. I Gemelli tra giugno e luglio potranno contare su grandi stelle, anche per i sentimenti, per chi vuole sposarsi o convivere. L’autunno diventerà strano per il lavoro, non per l’amore.

Cancro Questo è un anno importante. Giove e Saturno saranno sempre favorevoli, parliamo di un biennio di forza e interesse. Tutto ciò che farete è importante, poi ci saranno scelte utili per le storie d’amore. Maggio, giugno, luglio e agosto saranno i mesi migliori. Voi siete presi dal passato: cancellate le emozioni negative vissute e voltate pagina. Fate nuovi progetti.

Leone C’è desiderio di liberarsi da qualche costrizione. Da febbraio 2023 i Leone hanno vissuto preoccupazioni o si sono messi in gioco in altri ambienti. Più volte vi chiederete se nell’amore, la persona che vi siete messi al fianco è autentica. Non vivrete una crisi sentimentale ma bisognerà stare attenti dal punto di vista delle relazioni, soprattutto nei primi mesi dell’anno. Per gli incontri, aprile sarà un mese importante. C’è qualcosa di buono a luglio quando Venere sarà nel segno.

Vergine La Vergine si trova davanti ad un dilemma. C’è un’analisi su cosa buttare e cosa tenere. Siete in ballo con un Saturno in opposizione che già ora vi crea problemi. Tanti Vergine negli ultimi mesi si sono ritrovati fatalisti, hanno vissuto tante emozioni. Bisogna capire cosa portare avanti e a cosa rinunciare. Saturno sarà opposto nel 2024. Gennaio è un mese che non promette bene, sarà un mese di assestamento, da febbraio a maggio l’amore sarà in crescita, soprattutto per chi è solo. Luglio, agosto e settembre saranno mesi importanti, Venere sarà nel segno.

Bilancia È tempo di far sentire la voce. Sarà un anno senza pianeti contrari. I primi mesi saranno propedeutici, di preparazione alla seconda parte dell’anno che vi darà soddisfazioni. Ci saranno belle occasioni tra maggio e luglio. Quest’anno dovete pensare a voi e ritrovare un pizzico di egoismo. Per i sentimenti sarà un inizio anno poco interessante. Da giugno a settembre vivrete i mesi migliori, settembre vedrà Venere nel segno.

Scorpione Nella prima parte dell’anno sarete con Giove opposto, ci saranno conti in sospeso e questioni di lavoro da sanare. Le coppie reduci da una crisi dovranno stare attente a certe provocazioni. Chi è solo, da agosto potrà vivere sensazioni speciali. Da giugno ad agosto saranno mesi importanti per i sentimenti. Il lavoro vi darà una spinta eccezionale, Saturno sarà ottimo dall’estate in poi. Ci saranno novità quando Giove cambierà segno.

Sagittario Stelle protette fino a maggio, dopo l’estate vi consiglio di non fare passi più lunghi della gamba. Forse non è il caso di lasciare il certo per l’incerto, soprattutto dopo l’estate. I primi mesi dell’anno sono quelli che contano. In amore attenzione se ci sono stati dubbi, se avete delle tensioni in coppia o se avete due storie in mente. La parte difficile arriverà tra giugno e agosto, ci sarà un calo che riguarda le relazioni, anche dal punto di vista fisico

Capricorno Il segno Capricorno avrà molti pianeti a favore anche nel 2024. L’anno in arrivo confermerà ciò che è già stato confermato. Le stelle aiuteranno un buon recupero, anche per le questioni d’amore. L’anno partirà bene, la parte centrale in amore sarà offuscata, ma voi date più spazio alle questioni lavorative. Agosto sarà utile per le conoscenze. Novembre sarà un mese top con Venere attiva nel segno. Il lavoro è dalla vostra parte, questo potrebbe essere l’anno del ritorno in scena per chi è stato fermo.

Acquario I primi mesi dell’anno dovranno dare una grande luce per il futuro. La sfida importante sarà superare blocchi legati al passato e qualche amarezza vissuta in amore. Il cielo del 2024 inizia bene per le relazioni, ma il meglio ci sarà nell’ultima parte dell’anno. Da gennaio a marzo mesi di riflessione per l’amore, a marzo Marte e Venere saranno nel segno. Attenzione a maggio, bisognerà essere cauti con Giove contrario. Sarà un’estate di tormenti, bisognerà fare scelte anche a livello sentimentale. Da ottobre fino a dicembre il recupero.