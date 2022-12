Oroscopo Paolo Fox Giovedì 22 Dicembre 2022: Ariete prudente

Ariete Una giornata che può portare ancora qualche piccolo fastidio. Vi consigliamo di agire con prudenza, intendiamoci, le stelle non sono contrarie ma siete voi ad essere irruenti. E’ come se ogni giorno aveste a che fare con persone che vi vogliono mettere in difficoltà.

Toro Questa giornata del 22 Dicembre offre buone prospettive, non vi sentite neanche troppo stanchi. Non consigliamo di rimandare eventuali azioni importanti. Approfittate dell’energia fisica che avete oggi e, soprattutto, cercate di metterla a buon frutto. I contatti sono favoriti, gli spostamenti valorizzati.

Gemelli Non esagerate nel mettere avanti le difese per paura, magari, che si rivoltino contro di voi. Le piccole complicazioni si risolveranno entro poco, quindi quello che non è chiaro oggi entro pochi giorni potrà essere nuovamente molto equilibrato, sereno e decifrabile.

Cancro Ci sono state discussioni o complicazioni e dovete cercare adesso di cancellarle dalla vostra vita. In amore, soprattutto, ci vuole un minimo di prudenza perché Venere è sempre in aspetto di opposizione, attenzione alla gelosia. Avete una grande voglia di ricominciare da zero.

Leone La Luna è positiva e questa giornata vi aiuta, così avete più voglia di fare e di divertirvi. In questo periodo spicca la giornata di Natale, ecco perché gin da oggi dovreste cercare di organizzarlo.

Vergine Questa giornata aiuta e lo farà ancora la fine di questo mese. Entro pochi giorni sarà possibile ottenere un vantaggio anche nelle questioni di carattere affettivo. Potrete vivere nuove storie e avvicinarvi a persone che mostrano interesse.

Bilancia Potrebbero esserci delle preoccupazioni per una persona cara, nell’ambito del lavoro ogni tanto vi tocca discutere per cercare di farvi capire. Oggi mettete al bando le tensioni! Venere è in aspetto nervoso, Natale e Capodanno andranno forse in maniera diversa da come avete programmato.

Scorpione Dovete fare molte cose in questi giorni, con Venere e Sole favorevoli siete più forti, le intuizioni valgono oro, a volte è proprio di notte che vi vengono le idee più ingegnose. Le stelle sono un po’ conflittuali solo con alcuni segni zodiacali, come Leone e Acquario.

Sagittario Questo 22 Dicembre aiuta a recuperare buona volontà. Nell’ambito del lavoro c’è la possibilità di fare qualche bella scelta e non hanno sbagliato tutti coloro che a partire dal mese scorso hanno impostato un nuovo programma.

Capricorno E’ un momento che permette di risolvere problemi, la determinazione non manca! Le uniche dispute potrebbero nascere se avete a che fare con persone che non vi capiscono del tutto, in particolare se avete tante responsabilità o un ruolo di comando e pensate di non avere attorno persone del tutto competenti.

Acquario Ecco una giornata che nasce a vostro favore, ben vengano i chiarimenti e le discussioni se servono per farvi uscire da qualche dubbio, da qualche momento di stanchezza. Come detto, nel vostro cielo si leggono grandi cambiamenti.